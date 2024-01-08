Boykot etkili oldu: Coco Cola'nın satışları yüzde 21 düştü

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye çocuk, kadın, yaşlı demeden soykırım girişiminde bulunması sonrasında İsrail'e destek veren firmalara boykot başladı.

Boykot sadece Türkiye değil dünyanın diğer ülkelerine de yayıldı. Boykot nedeniyle Starbucks'ın piyasa değerinin 12 milyar dolar azaldığı daha önce basına yansımıştı.

CCI tarafından KAP'a yapılan 2023 yılı raporuna açıklamaya göre, boykot sonrasında Coca-Cola'nın Türkiye satış hacmi yıllık bazda dördüncü çeyrekte yüzde 21,8 düştü

"Orta Doğudaki siyasi huzursuzluğa yönelik hassasiyetler nedeniyle..."

Coca Cola İçecek'in (CCI) açıklamasında şu bilgiler verildi:

Türkiye'de yıllık bazda %5,1; dördüncü çeyrekte ise %21,8 hacim düşüşü kaydettik. 4Ç23'te bir önceki yıla göre yaşanan hacim gerilemesi, çoğunlukla maaş artışları öncesindeki düşük satın alım gücünden ve Orta Doğudaki siyasi huzursuzluğa yönelik hassasiyetler nedeniyle tüketicilerin harcama iştahının azalması ve buna mukabil hususi olarak seyrelttiğimiz pazarlama kampanyalarından kaynaklanmaktadır.