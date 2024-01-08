2 çocuk annesi kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
Bağlar'da 2 çocuk annesi kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kadının eşi N.B. gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 19:38, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 21:14
Körhat Mahallesi'ndeki binanın 6. katında yaşayan P.B.'den (45) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evde bıçaklanmış halde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
P.B'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kadının eşi N.B. gözaltına alınırken, zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.