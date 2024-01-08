Önce özür dilettiler, sonra darp ettiler

Fatih camisi imamı cami içinde bıçaklandı
Fatih camisi imamı cami içinde bıçaklandı
50.000 TL %2.69 Faiz Oranıyla!
50.000 TL %2.69 Faiz Oranıyla!
Sponsorlu İçerik
Boykot etkili oldu: Coco Cola'nın satışları yüzde 21 düştü
Boykot etkili oldu: Coco Cola'nın satışları yüzde 21 düştü
Kredi kartı borcu 2023'te rekor kırdı
Kredi kartı borcu 2023'te rekor kırdı
'Yabancı uyruklu doktor, Mossad operasyonunda tutuklandı' iddiası yalanlandı
'Yabancı uyruklu doktor, Mossad operasyonunda tutuklandı' iddiası yalanlandı
Kayseri'de suya 1 yıl zam yapılmayacak
Kayseri'de suya 1 yıl zam yapılmayacak
'Aynı çete iki kere çökertilmiş' haberlerine açıklama
'Aynı çete iki kere çökertilmiş' haberlerine açıklama
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hafta boyunca yağış görülecek
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hafta boyunca yağış görülecek
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
Bakan Koca 'Hızla yayılıyor' diyerek uyardı!
Bakan Koca 'Hızla yayılıyor' diyerek uyardı!
THY'den 5 Boeing 737 MAX 9 kararı
THY'den 5 Boeing 737 MAX 9 kararı
EYT sonrası kademeli emeklilik mi geliyor?
EYT sonrası kademeli emeklilik mi geliyor?
AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği uygulamaları sonuç veriyor
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği uygulamaları sonuç veriyor
Adana'da tıra çarpan otomobildeki 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Adana'da tıra çarpan otomobildeki 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Murat Kurum: Kentsel dönüşüm ve ulaşım iki önemli başlığımız olacak
Murat Kurum: Kentsel dönüşüm ve ulaşım iki önemli başlığımız olacak
İŞKUR, 2023'te 1 milyon 237 bin 26 kişiyi işe yerleştirdi
İŞKUR, 2023'te 1 milyon 237 bin 26 kişiyi işe yerleştirdi
Bu hafta kabine toplanacak mı?
Bu hafta kabine toplanacak mı?
2 çocuğun ölümünde belediyeler asli kusurlu: Bakanlıktan soruşturma izni verildi
2 çocuğun ölümünde belediyeler asli kusurlu: Bakanlıktan soruşturma izni verildi
Depremde kaybolan polisi arıyor
Depremde kaybolan polisi arıyor
Emekliye ek zamda EYT kaygısı
Emekliye ek zamda EYT kaygısı
GSB 1071 personel alımı son başvuru günü ne zaman?
GSB 1071 personel alımı son başvuru günü ne zaman?
Sıcaklık 10 derece birden düşüyor: Kar geliyor
Sıcaklık 10 derece birden düşüyor: Kar geliyor
İşte refah payı ile kök maaş tablosu
İşte refah payı ile kök maaş tablosu
50 trilyon $'lık fonlarla tarihi buluşma
50 trilyon $'lık fonlarla tarihi buluşma
Ankara'da 26 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Ankara'da 26 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
2024 hac protokolü imzalandı
2024 hac protokolü imzalandı
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Muradına kavuşacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Muradına kavuşacak!
Valilik uyardı...Ankara'da aralıklı sağanak, sis ve pus bekleniyor
Valilik uyardı...Ankara'da aralıklı sağanak, sis ve pus bekleniyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Önce özür dilettiler, sonra darp ettiler

Sosyal medyaya yansıyan olayda 3 genç, parkta sıkıştırdıkları bir gence önce özür dilettiler, ardından darp ettiler. Özür diletme ve saldırı anının saniye saniye kaydedildiği görüntülerin Zonguldak'ta çekildiği ileri sürülürken, yapılan araştırmada olayın Bartın'da yaşandığı ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 19:50, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 20:59
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sosyal medyada bazı hesaplardan paylaşılan görüntülerde bir genç, özür dilediği 2 genç tarafından darp edilirken, o anların ise bir başka kişi tarafından video görüntüleri çekildi. Görüntülerde bir bankta oturan gencin önce isimler sayarak, bu kişilerden özür dilediği görüldü. Özür dilemesinin hemen ardından genç, iki genç tarafından yumruk darbeleri ile darp edildi. Defalarca kez yumruk darbesi alan gencin o anları ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada ses getiren görüntüler bir süre sonra yayından kaldırılırken, olayın yaşandığı ileri sürülen Zonguldak'ta polis harekete geçti. Bartın'daki bazı sosyal medya adreslerinde de paylaşılan görüntüler üzerine Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de harekete geçti. Bartın polisi yapılan araştırmada olayın Yalı Sevgi Park'ta yaşandığını ve olaya karışan gençlerin Ö.N., H.K. K.D. ve E.U olduğunu belirledi. Yaşanan kavganın 2 gün önce meydana geldiğini öğrenen Asayiş Şubesi ekipleri, olaya karışan biri mağdur olmak üzere toplam 3 gencin de yaşının küçük olduğunu tespit etti. Asayiş Şubesi ve Çocuk Şube ekipleri, darp edilen Ö.N. ile darp eden H.K. ve K.D'nin avukat nezaretinde ifadelerini aldı. Videoyu çektiği ileri sürülen E.U. da polis tarafından gözaltına alınırken, Ö.N'nin daha önce karıştığı bir kavgada darp ettiği kişilerden özür dilettirildiği ve bu kavga nedeniyle darp edildiği kaydedildi.

Olaya karışan tüm gençlerin ise ifade ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber