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Muharrem İnce: Bence İstanbul'a en iyi adayı koydular

CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum'a ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir'in çantada keklik olmadığını söyleyen Muharrem İnce, 'AK Parti çok iyi hazırlanıyor. Bu seçimde hiç hata yapmadıklarını görüyorum. Doğru adaylar tespit ediyorlar.' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 19:56, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 20:00
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Muharrem İnce: Bence İstanbul'a en iyi adayı koydular

CHP ile görüşen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sözcü Yazarı İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum hakkında konuşan Muharrem İnce dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlere yönelik ittifak arayışları çerçevesinde eski CHP'li olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi kabul etmişti. Uzun bir aranın ardından CHP ile masaya oturan İnce, yerel seçimlere dair görüşlerini ve Özgür Özel ile olan görüşmedeki detayları İsmail Saymaz'a anlattı. Yerel seçim gündemine özel değerlendirmeler de yapan İnce, AK Parti'nin 31 Marta seçimlerine giden süreçte, 2019'daki gibi hatalar yapmadığını belirtti. Kendisinin İzmir adaylığını istediğinin gündeme geldiğini belirten İnce, böyle bir talebi olmadığını söyledi.

"İZMİR ARTIK ÇANTADA KEKLİK DEĞİL"

İnce şöyle konuştu:

İzmir'in adı geçiyor. "Muharrem İnce istiyor" dediler. Benim böyle bir talebim olmadı. İzmir kolay mı dersin? İzmir zor. Niye zor? İyi Parti aday çıkarıyor çünkü. DEM Parti de çıkarabilir. İzmir çantada keklik değil.

"AK PARTİ DOĞRU ADAYLAR TESPİT EDİYOR"

Seçim öngörüsü sorulan İnce, AK Parti'nin süreci başarılı yürüttüğünü belirtirken, "AK Parti çok iyi hazırlanıyor. Bu seçimde hiç hata yapmadıklarını görüyorum. Doğru adaylar tespit ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"BENCE EN İYİ ADAYI KOYDULAR İSTANBUL'A"

Ankara ve İstanbul'da AK Parti'nin doğru adayları belirlediğini söyleyen ince şöyle konuştu:

Bence en iyi adayı koydular İstanbul'a. Turgut Altınok da doğru bir isim. Mansur Yavaş'a göre doğru... Ülkücü oyları paylaşırlar.

"İYİ PARTİ İYİ BİR KAYBETTİREN OLACAK"

CHP'nin iyi Parti ile anlaşamaması ve İyi Parti'nin seçime kendi adayları ile girme kararını da değerlendiren Muharrem İnce, İyi Parti'nin bu seçimin kaybettireni olacağın söyledi.

İnce, "Bir şeyler alacaklar, göreceksin. İYİ Parti iyi bir kaybettiren olacak bu sefer." dedi.

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