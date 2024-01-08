Fatih camisi imamı cami içinde bıçaklandı

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ö.S. ise gözaltına alındı.

- "İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 19.15'te Ö.S'nin Fatih Camisi'nde slogan atıp cami içerisinde huzursuzluk çıkardığı belirtildi.

Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın Ö.S'yi uyararak dışarı çıkmasını istediği, bu sırada Ö.S'nin Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaraladığı kaydedilen açıklamada, "Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

- Cami içinde slogan attı

Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli Ö.S'nin akşam namazının ardından Fatih Camisi'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağırması üzerine imam Usta'nın Ö.S'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.

Güvenlik görevlileri aracılığıyla cami dışına alınan şüphelinin bir süre sonra imam odasına gelerek, bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakladığı, olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

- "Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor"

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Camii'nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem'e Allah'tan şifa diliyoruz. Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor. Geçmiş olsun." değerlendirmesinde bulundu.