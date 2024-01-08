Kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Traktörde yolcu olarak bulunan Bayram B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nuh O. idaresindeki 06 DGC 409 plakalı kamyon ile İsmail B. idaresindeki 71 FK 236 plakalı traktör, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 16. kilometresinde çarpıştı.

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