Pendik'te okulun istinat duvarı yola çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı
Pendik'te Artukbey İlkokulu'nun istinat duvarı yola yıkıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 22:21, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 22:23
Yayalar Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'ndeki Artukbey İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Pendik Belediyesine ait iş makineleriyle ekipler, yıkılan duvarı kaldırmak için çalışıyor.
Tedbir amaçlı bölgede arama kurtarma ekibi de bekletiliyor.