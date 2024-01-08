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Bakan Yerlikaya'dan Fatih Camisi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fatih Camisi'nde imam hatip Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 23:20, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 00:01
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Bakan Yerlikaya'dan Fatih Camisi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Fatih Camisi'nde uğradıkları saldırı sonucu yaralanan Usta ve Erdem'in tedavilerinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtti.

Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S'nin emniyet güçlerince yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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