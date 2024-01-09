Meteorolojiden 18 il için yağmur, kar ve fırtına uyarısı

SICAKLIK 9 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

İzlanda üzerinden soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Bu soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirecek.

Soğuk hava dalgasının 4 gün devam edeceğini söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "İstanbul'da kar yok ama soğuk etkili olacak. Bu soğuk hava İzlanda üzerinden geliyor. Kardan daha çok kuvvetli yağmur konusunda uyarı yapmamız gereken yerler var. İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun yağış var yine. İstanbul'da yarın sıcaklık 4-5 derece hissedilecek poyraz nedeniyle. Ayın 17-18'ine kadar soğuk devam edecek. Ankara'da da su baskınları yaşanabilir. Lodosla birlikte gelen bir yağış var." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da bugünden itibaren şiddetli poyraz ile birlikte sulu kar beklendiğini söyleyen Çalışkan, "Gündüz saatlerinde yağışlar hep yağmur şeklinde ama geceye doğru kara dönmeye başlayabilir. Yarın hava daha soğuk olacak. İstanbul'da yarın akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle sulu kara dönüşebilir. " dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'da sıcaklıklarla bugünden itibaren hızla düşecek. Cuma ve Cumartesi günü özellikle gece saatlerinde 0 derece olarak tahmin edilen sıcaklık, gündüz 3 derece olacak.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi. İstanbul Valiliği de İstanbullular için fırtına uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı.

Hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların 17-25 Ocak arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin öngörüldüğü duyuruldu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Trakya'nın batısı ve Güney Marmara'da, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde hissedilir miktarda (6-12 derece) azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette; Marmara ve zamanla Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1 : Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, Muğla ve Çanakkale çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) ve Çanakkale'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 2 : Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların, Antalya'nın doğusu ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde; Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Adana il geneli ile Mersin doğu çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bu sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

18 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.