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En düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçecek

Memur emeklilerinin ardından zam oranı yüzde 37.57'de kalan emekli işçi, çiftçi, esnafa refah payı verilmesi için hazırlıklarda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan çalışmada SSK, Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen artış değil, yüzde 11.68'lik açığı kapatacak oransal bir düzenleme olduğu öğrenildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 08:00, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 08:30
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En düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçecek

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre;

Kök maaşı düşük olan ve 7 bin 500 liraya tamamlananlar için de ayrı bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının 10 bin liranın biraz üstüne çıkarılarak 10 bin 250 lira gibi bir rakam olması durumunda bu kapsamdaki emekli sayısının 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bine yükseleceği hesaplanıyor.

FARK HESAPLARA AKTARILACAK

Memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15 zammın üstüne 2023 yılı temmuz-aralık döneminde oluşan enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.25, İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de geçen yılın ikinci altı aylık döneminde oluşan TÜFE artışı oranında yüzde 37.57 zam alacak.

Emekli aylıklarına enflasyon verisi dışında yapılacak zam için yasal değişiklik gerekiyor. Yapılacak yasal değişikliğin 16 Ocak'tan sonra Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor.

Emekli aylıklarının daha öncesinde verilmesi durumunda ise sonradan aradaki farkın hesaplara aktarılması öngörülüyor.

MALİYET HESABI YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan alternatifli çalışmanın teknik ve bütçe çalışması da yapıldı.

Emekliye refah payı hesabında, bütçe dengeleri, enflasyonla mücadele sürecine yansıması, deprem, EYT düzenlemesiyle birlikte bu yıl için 500 milyar liralık maliyet de dikkate alınırken 11.68 puanlık farkın giderilmesine yönelik çalışma Kabine'de de değerlendirilecek.

5.4 PUANLIK FARK DA DİKKATE ALINIYOR

Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon tahminine göre ve ocak-haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 olması durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24, memur emeklileri ise yüzde 18.6 oranında temmuz ayı zammı alacak.

Temmuz döneminde memur emeklileri aleyhine 5.4 puanlık fark oluşacak. Bu fark da dikkate alınarak zam oranının yüzde 44-45 olabileceği öngörülüyor.

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