Kripto para yasası Meclis'e geliyor

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre;

Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkmak için teknik şartları yerine getiren Türkiye, gözünü şubat ayında yapılacak toplantıya çevirdi.

Ekonomi yönetimi, uzun süredir üzerinde çalışılan ve Türkiye'nin, gri listeden çıkması için gerekli olan kripto varlıklarla ilgili yasal düzenlemeyi ocak ayı sonuna kadar Meclis'ten geçirmeyi hedefliyor. Bugüne kadar FATF'nin belirlediği 40 kriterden 39'unu yerine Türkiye'nin kripto varlıklarla ilgili kanuni düzenlemeyi yapmasından sonra gri listeden çıkmasının önünde bir engeli kalmayacak. FAFT'nin 27 Ekim'deki toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkması için gerekli eylem planındaki maddelerden yalnızca kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin kaldığı belirtilmişti.

KRİPTO VARLIK TANIMI YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığının son rötuşlarını yaptığı kripto varlıklarla ilgili taslakta kripto varlıklar, 'Değer veya hak ifade edebilen gayrimaddi varlıklar' şeklinde tanımlanıyor. Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcısı, kripto varlık saklama hizmeti tanımları da taslakta yer alıyor. Platformların işleyişi, faaliyet izinleri, kripto varlıklara yatırım yapan bireylerin korunması, kripto varlık endüstrisinin kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi kötüye kullanımlarına karşı da tedbirler bulunuyor.

İZİN VE YASAK YETKİSİ SPK'DA

Taslağa göre, kripto varlık alım-satımı yapan platformlara faaliyet izni SPK tarafından verilecek. Bu platformlar, elde ettikleri gelirlerden SPK'ya pay aktaracak. Mali yapısı zayıflayan kuruluşların, tıpkı bankalar gibi faaliyetleri durdurulacak. Müşterilerinin kaynaklarını, tehlikeye düşürecek şekilde hareket edenler, müşterilerinin zarara uğramasına yol açanlara zimmet suçundan ceza verilecek. Bu kapsamda 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları mümkün olacak.

EL KOYMA KOLAYLAŞTIRILACAK

Taslakta, özellikle kara para aklama ve başta terör örgütleri olmak üzere suç örgütlerinin finansmanın hareketlerinin kısıtlanmasının yanı sıra, suça karışmış kişilerin mal varlıklarına el konulmasının kolaylaştırılmasına yönelik bazı hükümler de yer alıyor.

Öte yandan, son dönemde yapılan mafya ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlara Maliye Bakanlığı, MASAK aracılığıyla büyük destek sağladı. Operasyonların büyük bölümü, MASAK'tan gelen rapor, bilgi ve belgelere dayanılarak yapıldı. Sadece bu yıl içinde, 4 bin 624 dosya kapsamında 14 bin 525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırlanarak ilgili kamu idareleri, adli makamlar, kolluk ve istihbarat birimleriyle paylaşıldı. Bu gelişmeler Türkiye'nin önümüzdeki süreçte kara para ve suç gelirlerine yönelik daha aktif bir şekilde mücadele edeceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'nin bu ilerlemesinin eninde sonunda takdir edileceğini belirterek "Önümüzdeki yıl inşallah Türkiye FATF'in gri listesinden çıkmış olacak. Şubatta bir toplantı yapılacak, bu hususlar değerlendirilecek, ben inanıyorum ki Türkiye'nin katettiği gelişmeler ciddi şekilde dikkate alınacak" demişti.

MERKEZ BANKASINA KRİPTO UZMANI ÜYE

Bu arada, geçtiğimiz günlerde uzun zamandır boş bulunan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyeliğine de Prof. Dr. Fatma Özkul getirilmişti. Özkul'un kripto varlıklar ve blockchain teknolojisi üzerine çalışmalar yaptığı belirtilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağına göre kripto varlık alım satımı yapan platformlara faaliyet izni SPK tarafından verilecek. Mali yapısı zayıflayan kuruluşların, tıpkı bankalar gibi faaliyetleri durdurulacak. Suça karışmış kişilerin mal varlıklarına el konulacak. Müşterilerini zarara uğratanlar ise zimmet suçundan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak