AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta

İstanbul dahil 26 belediye başkan adayını açıklayan AK Parti'de gözler, 15 Ocak'a çevrildi. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü, aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu kalan illerin adayları tanıtılacak. İlçe belediye başkan adaylarının tanıtımları ise sonraya bırakılacak.

Aynı programda seçim beyannamesi de açıklanacak. Beyanname 8 başlıktan oluşacak. 200 sayfalık metinde güvenli ve dirençli şehirler, hizmet icraat belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve kültür bölümleri olacak. Deprem bölgesineyse ayrı bir parantez açılacak.

AK Parti'de ittifak görüşmeleri de sürüyor. NTV'nin edindiği bilgilere göre Ak Parti, Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi'yle görüşmeleri bu hafta bitirmeyi planlıyor.

İddiaya göre Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ak Parti adayını desteklemek için üyükşehirlerden birinde destek bekliyor.

Ak Parti cephesi ise ilçe belediyesi veya meclis üyelikleri üzerinden uzlaşı arayışında.

Yeniden Refah Partisi temsilcileri ise son seçimlerde alınan yüzde 2.8 oranındaki oylarının İstanbul seçimleri için kritik olduğu görüşünde.

Büyük Birlik Partisi'nden ise, Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek geldi.