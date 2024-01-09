İzmir'deki FETÖ operasyonunda 5 kişi yakalandı
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 09:52, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:52
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyesi olduklarına dair delil bulunan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Karabağlar, Balçova, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.