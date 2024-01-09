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İstanbul'daki bir AVM'de tuvalet ücreti 50 TL oldu

İstanbul Florya'daki bir AVM'deki tuvalet işletmesinin fiyatı 50 TL'ye çıktı. Vatandaşlar sosyal medyada konuyla ilgili şaşkınlığını gizleyemezken tuvaletin geçen yılki ücretinin de 25 TL olduğu öğrenildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 09:58, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:59
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İstanbul'daki bir AVM'de tuvalet ücreti 50 TL oldu

İstanbul Florya'da bulunan bir AVM'deki tuvalet ücretini görenler şaşkına döndü.

Müşterilerden tuvalet kullanımı için istenen ücret, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

AVM'de tuvaleti kullanmak isteyen bir vatandaş, 50 TL'lik ücreti görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

50 TL'ye çıktı

Tuvalet fiyatını videoya çeken vatandaş,

"Şaka gibi. Tuvaletimi yapmaktan vazgeçtim."

 dedi.

Sosyal medya kullanıcılarından

'Millet iyice şaşırdı artık'

,

'Duş yapabiliyor muyuz?'

 gibi yorumlar geldi.

Diğer katlarda ücretsiz tuvaletler de bulunuyor

AVM'de diğer katlarda ücretsiz tuvaletler de bulunduğu, 50 lira ücreti olan tuvaletin ise daha özel ve sürekli dezenfekte edildiği belirtildi.

Öte yandan tuvaletin geçen yılki giriş ücreti ise 25 TL olarak açıklanmıştı.

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