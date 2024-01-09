İstanbul-Ankara arasına yeni otoyol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli projeler ile ulaşım hatlarına yönelik çalışmalara ilişkin konuştu. Hava, kara, demir ve deniz yolları ile iletişimde önceliklerinin yerli ve milli teknolojiyi kullanmak olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Demir yolu araçlarının yerli ve milli olması yönündeki çalışmalara ağırlık veriyoruz. Milli Metro Projesi, lokomotif üretimi ve milli elektrikli tren seti gibi projeler ülkeye değer kattı. Akıllı ulaşım yollarında da kullanılan teknolojiler de Türkiye'de üretiliyor" dedi.

İstanbul ile Ankara arasında taşıt trafiğinin artma eğiliminde olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, bu hatta yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgiyi verdi: İstanbul ile Ankara arasında gelecek yıllar için bize mutlaka yeni bir otoyol lazım. Daha kısa gidecek bir tren hattı da lazım. Ankara'dan başlayıp Ayaş, Beypazarı, Nallıhan üzerinden Akyazı'ya kadar giden 276 kilometrelik bir otoyolu projelendirmeye başladık. Bunu bitirdiğimiz zaman hem daha kısa bir güzergahtan seyahat edeceğiz hem de kapasitemiz artmış olacak. Biz demir yolunu biraz daha önceliyoruz. Onun için bir projemiz daha var. Bunun proje çalışmalarına başladık. Hem otoyol hem de demir yolu için 2028 projeksiyonunda inşaatına başlarız diye düşünüyorum. Proje olarak başladık ama yapım olarak biraz daha vaktimiz var.

CEP TELEFONLARININ YÜZDE 11'İ 5G'YE UYUMLU

Uraloğlu, 5G'ye geçişe ilişkin çalışmaların da yerli imkanlarla devam ettiğini belirterek, "Şu anda Türkiye'de kullanılan cep telefonlarının sadece yüzde 11'i 5G'ye uyumlu. Yani bu süreci doğru yönetmemiz gerekir. Türkiye'nin ihtiyacı olduğu noktada biz bunu ülkemize getirmiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu. Türksat 6A uydusunun fırlatılmasına yönelik hazırlıklara ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, martta yer teslimi yapılacağını dile getirdi. Uraloğlu, haziranda da uydunun yörüngesine gönderileceğini söyledi.

TÜRKİYE KART 10 İLDE DAHA KULLANILABİLECEK

Yapılan projelerde 'sıfır emisyon' hassasiyetini göz önünde bulundurduklarını vurgulayan Uraloğlu, kara yolu taşımacılığını demir yoluna aktarmak için çalıştıklarını anlattı. Uraloğlu, bu kapsamda elektrikli araç ve şarj istasyonlarının yapılmasını teşvik ettiklerini bildirdi. PTT aracılığıyla uygulamaya alınan Türkiye Kart Projesi'nin ilk etapta Konya'da hayat geçirildiğini hatırlatan Uraloğlu, kartın bu yıl en az 10 ilde daha kullanılabileceğini ifade etti.

ÇUKUROVA HAVALİMANI AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 2002'de 26 olan havalimanı sayısını 57'ye yükselttiklerine dikkati çekerek, "Havalimanı sayımız aşağı yukarı Türkiye'deki ihtiyacı karşılama noktasına geldi. Yozgat, Bayburt-Gümüşhane ve Çukurova bölgesel havalimanlarının inşaatları devam ediyor. Çukurova Bölgesel Havalimanı bitmek üzere. Bu ay içinde açmak için 7/24 çalışıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın üçüncü pistinin inşaatına ve Antalya Havalimanı'nda da yeni bir terminal binasına başladık. Depremde hasar gören Hatay Havalimanı'na ilişkin çalışmalar yaptık. Hatay ve çevre illerde yer araştırmaları yaptıktan sonra Hatay Havalimanı'nı kendi yerinde yapma kararı aldık ve inşaatına da başladık. Hizmete açacağız. Muhtemelen önümüzdeki sene içinde bitirmiş olacağız" diye konuştu.