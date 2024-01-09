Halkbank aleyhine açılan Owens davası düştü

Marmaray ve metrobüste yeni ücret tarifesi belli oldu
Marmaray ve metrobüste yeni ücret tarifesi belli oldu
Bakan Koca'dan Fatih Camii'ndeki saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Fatih Camii'ndeki saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama
Meteoroloji saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor
KYK yurdundaki asansör faciasına istenen ceza belli oldu
KYK yurdundaki asansör faciasına istenen ceza belli oldu
Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü
Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü
Plakalarda karekod dönemi: Eski plakalar değişecek mi?
Plakalarda karekod dönemi: Eski plakalar değişecek mi?
Raporunu zamanında teslim etmeyen bilirkişiye hapis cezası
Raporunu zamanında teslim etmeyen bilirkişiye hapis cezası
Aday Tespit Komisyonu, Erdoğan başkanlığında toplanacak
Aday Tespit Komisyonu, Erdoğan başkanlığında toplanacak
İstanbul-Ankara arasına yeni otoyol
İstanbul-Ankara arasına yeni otoyol
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta
Emekliye ek zam için 3 formül masada
Emekliye ek zam için 3 formül masada
Gözler staj ve çıraklık sigortasında
Gözler staj ve çıraklık sigortasında
'Başarı' yeniden adaylığı getirdi
'Başarı' yeniden adaylığı getirdi
Meteorolojiden 18 il için yağmur, kar ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden 18 il için yağmur, kar ve fırtına uyarısı
En düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçecek
En düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçecek
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıya soruşturma başlatıldı
Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıya soruşturma başlatıldı
Boykot etkili oldu: Coco Cola'nın satışları yüzde 21 düştü
Boykot etkili oldu: Coco Cola'nın satışları yüzde 21 düştü
Kredi kartı borcu 2023'te rekor kırdı
Kredi kartı borcu 2023'te rekor kırdı
'Yabancı uyruklu doktor, Mossad operasyonunda tutuklandı' iddiası yalanlandı
'Yabancı uyruklu doktor, Mossad operasyonunda tutuklandı' iddiası yalanlandı
Kayseri'de suya 1 yıl zam yapılmayacak
Kayseri'de suya 1 yıl zam yapılmayacak
'Aynı çete iki kere çökertilmiş' haberlerine açıklama
'Aynı çete iki kere çökertilmiş' haberlerine açıklama
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hafta boyunca yağış görülecek
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hafta boyunca yağış görülecek
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
Bakan Koca 'Hızla yayılıyor' diyerek uyardı!
Bakan Koca 'Hızla yayılıyor' diyerek uyardı!
THY'den 5 Boeing 737 MAX 9 kararı
THY'den 5 Boeing 737 MAX 9 kararı
EYT sonrası kademeli emeklilik mi geliyor?
EYT sonrası kademeli emeklilik mi geliyor?
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği uygulamaları sonuç veriyor
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği uygulamaları sonuç veriyor
Adana'da tıra çarpan otomobildeki 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Adana'da tıra çarpan otomobildeki 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Murat Kurum: Kentsel dönüşüm ve ulaşım iki önemli başlığımız olacak
Murat Kurum: Kentsel dönüşüm ve ulaşım iki önemli başlığımız olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Halkbank aleyhine açılan Owens davası düştü

Halkbank, ABD'de banka aleyhinde açılan Owens davasının nihai olarak düştüğünü açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 11:02, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 11:03
Yazdır
Halkbank aleyhine açılan Owens davası düştü

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 27 Mart 2020'de ABD'de Banka aleyhine açılan tazminat talepli birinci hukuk davasının (Owens davası) nihai olarak düştüğü bildirildi.

Açıklamada, ABD'de bir grup müşteki tarafından Banka aleyhine 27 Mart 2020 tarihinde açılan Owens davasının, önce ABD Güney New York Bölge Mahkemesi (Bölge Mahkemesi), ardından Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi (İkinci İstinaf Mahkemesi) nezdinde yargı yeri uygunsuzluğu gerekçesiyle reddedildiği ve müştekiler tarafından ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde temyiz etmek üzere 30 Ağustos 2023 tarihinde başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

ABD Yüksek Mahkemesinin, 5 Ocak 2024 tarihinde temyiz başvurusunu ele aldığı ve 8 Ocak 2024 tarihinde de müştekilerin talebini reddettiğine dair kararın yayımlandığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"27 Mart 2020'de Bankamız hakkında açılan Owens davası nihai olarak düşmüştür. Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz. Diğer taraftan, 26 Temmuz 2023 tarihinde açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası (Hughes davası) ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davası ile ilgili hukuki süreçler devam etmektedir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber