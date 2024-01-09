Gazeteci Furkan Karabay'a tahliye
Sarallar grubuna ilişkin yargı konulu bir haber yaptıktan sonra tutuklanan gazeteci Furkan Karabay tahliye edildi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 10:51, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 10:52
Gerçek Gündem internet sitesi editörü Furkan Karabay, Sarallar grubundan Barış Saral'ın yargılandığı davayı ve bir savcıyla ilgili suçlamaları haberleştirmişti.
Gizli olmayan duruşmanın tutanaklarını yazan Karabay hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltilmişti.
İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Karabay tahliye edildi.