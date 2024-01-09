Gazeteci Furkan Karabay'a tahliye

Gizli olmayan duruşmanın tutanaklarını yazan Karabay hakkında "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltilmişti.

Gerçek Gündem internet sitesi editörü Furkan Karabay, Sarallar grubundan Barış Saral'ın yargılandığı davayı ve bir savcıyla ilgili suçlamaları haberleştirmişti.

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