Adliye personeli, deprem bölgesindeki fazla çalışma ücretlerini alamadı

Resmi Gazete'nin 12 Mayıs 2023 tarih ve 32188 sayılı sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle söz konusu depremlerden etkilenen yerlerde görev yapan kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar uyarınca, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen depremden etkilenen il ve ilçelerinde görevli kamu personeline 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 6 ay süreyle 2.059,99-TL tazminat ödenmesi öngörülmüştür. Bahse konu tazminatlar ödenmiş, fazla çalışma ücretleri ise ödenmemiştir.

Depremin etkilediği il ve ilçelerde görevli adliye personeli, cumhurbaşkanının kararıyla ödenmesine karar verilen fazla çalışma ücretinin ödenmemesinden dolayı mağdur olmuştur.

Deprem bölgesinde görev yapıp da Adalet Bakanlığı personeli olmayan kişilere fazla çalışma ücretlerinin ödenip ödenmediği bilinmemekle beraber, Adalet Bakanlığı çalışanları kendilerine ödenmesi kararlaştırılan fazla çalışma ücretini alamamıştır.

Depremin üzerinden neredeyse 1 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen, AFAD tarafından adliye personeline ödenmeyen fazla çalışma ücretleri, adliye personelinin mağduriyetini arttırmaktadır.

Memurlar.Net'in Forum kısmında bulunan Adliye Personeli kategorisinde bu konu tartışılmaktadır. https://forum.memurlar.net/konu/2551925/1.sayfa

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp gerekenlerin yapılması dileğiyle.

ÇOTANAK