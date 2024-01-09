Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir otomobil, viyadük ayakları için açılan temel çukuruna düştü. Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 11:46, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 12:04
Donduran Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak, Aydın - Denizli Otoyolu için yapım çalışmalarının sürdüğü şantiye alanına girdi ve yaklaşık 10 metre derinliğindeki temel çukuruna düştü.
Bölgede görev yapan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler temel betonuna çarpan ve ön bölümü parçalanan otomobildeki 3 kişinin öldüğünü belirledi.
Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürülen cenazelerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.