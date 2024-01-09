'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek'

Marmaray ve metrobüs zamları belli oldu
Marmaray ve metrobüs zamları belli oldu
Bakan Koca'dan Fatih Camii'ndeki saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Fatih Camii'ndeki saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama
Meteoroloji saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor
KYK yurdundaki asansör faciasına istenen ceza belli oldu
KYK yurdundaki asansör faciasına istenen ceza belli oldu
Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü
Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü
Plakalarda karekod dönemi: Eski plakalar değişecek mi?
Plakalarda karekod dönemi: Eski plakalar değişecek mi?
Raporunu zamanında teslim etmeyen bilirkişiye hapis cezası
Raporunu zamanında teslim etmeyen bilirkişiye hapis cezası
Aday Tespit Komisyonu, Erdoğan başkanlığında toplanacak
Aday Tespit Komisyonu, Erdoğan başkanlığında toplanacak
İstanbul-Ankara arasına yeni otoyol
İstanbul-Ankara arasına yeni otoyol
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta
Emekliye ek zam için 3 formül masada
Emekliye ek zam için 3 formül masada
Gözler staj ve çıraklık sigortasında
Gözler staj ve çıraklık sigortasında
'Başarı' yeniden adaylığı getirdi
'Başarı' yeniden adaylığı getirdi
Meteorolojiden 18 il için yağmur, kar ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden 18 il için yağmur, kar ve fırtına uyarısı
En düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçecek
En düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçecek
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıya soruşturma başlatıldı
Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıya soruşturma başlatıldı
Boykot etkili oldu: Coco Cola'nın satışları yüzde 21 düştü
Boykot etkili oldu: Coco Cola'nın satışları yüzde 21 düştü
Kredi kartı borcu 2023'te rekor kırdı
Kredi kartı borcu 2023'te rekor kırdı
'Yabancı uyruklu doktor, Mossad operasyonunda tutuklandı' iddiası yalanlandı
'Yabancı uyruklu doktor, Mossad operasyonunda tutuklandı' iddiası yalanlandı
Kayseri'de suya 1 yıl zam yapılmayacak
Kayseri'de suya 1 yıl zam yapılmayacak
'Aynı çete iki kere çökertilmiş' haberlerine açıklama
'Aynı çete iki kere çökertilmiş' haberlerine açıklama
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hafta boyunca yağış görülecek
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hafta boyunca yağış görülecek
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
Bakan Koca 'Hızla yayılıyor' diyerek uyardı!
Bakan Koca 'Hızla yayılıyor' diyerek uyardı!
THY'den 5 Boeing 737 MAX 9 kararı
THY'den 5 Boeing 737 MAX 9 kararı
EYT sonrası kademeli emeklilik mi geliyor?
EYT sonrası kademeli emeklilik mi geliyor?
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği uygulamaları sonuç veriyor
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği uygulamaları sonuç veriyor
Adana'da tıra çarpan otomobildeki 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Adana'da tıra çarpan otomobildeki 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Murat Kurum: Kentsel dönüşüm ve ulaşım iki önemli başlığımız olacak
Murat Kurum: Kentsel dönüşüm ve ulaşım iki önemli başlığımız olacak
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Siyasi

'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Nihai hedefimiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize devam etmektir. Sadece bölücü terör örgütü mü? FETÖ'sünden DEAŞ'ına, sol terör örgütlerinden diğer tüm terör örgütlerine kadar, aziz milletimizin canını yakmaya çalışan kim varsa nefeslerini kesiyoruz, kesmeye de devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 11:51, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 14:30
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tarihe baktığımızda büyük devletlerin tamamının milletiyle bütünleşmiş ve kenetlenmiş devletler olduğunu görürüz. Unutmayınız, ziyaret ettiğiniz bir eve sadece siz değil devletimiz gitmiş oluyor. Dokunduğunuz bir omuz, tuttuğunuz bir el devletle temas etmiş oluyor." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Valiler Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, dilek ve beklentilerinin, mesaisinin çoğunu sahada, halkın yanında geçiren yöneticilerin sayısının artması olduğunu söyledi.

Valilere kibir değil tevazu, enaniyet değil samimiyet, sertlik değil şefkatin yaraştığını vurgulayan Yerlikaya, devletin sıcak yüzünü, adaletini ve vicdanını valilerin temsil ettiğine dikkati çekti.

"Tuttuğunuz bir el devletle temas etmiş oluyor

Yerlikaya, milletiyle gönül bağı kuran her valinin devlet ve millet arasında kurulan bağın mimarı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Devlet, insanla daim ve kaimdir. Binlerce yıllık devlet geleneğimiz milletiyle olan güçlü bağı sayesinde bu günlere erişmiştir. Tarihe baktığımızda büyük devletlerin tamamının milletiyle bütünleşmiş ve kenetlenmiş devletler olduğunu görürüz. Unutmayınız, ziyaret ettiğiniz bir eve sadece siz değil devletimiz gitmiş oluyor. Dokunduğunuz bir omuz, tuttuğunuz bir el devletle temas etmiş oluyor.

Bulunduğu şehrin kahvesinde, parkında, bahçesinde vatandaşıyla birlikte bir bardak çay içemeyen, vatandaşının sevinciyle, hüznüyle bir kere bile hemhal olmayan, bir kapıyı çalıp da vatandaşının sofrasına diz kırmayan, garipleri kollayıp gözetmeyen, gece gündüz demeden milletinin yanında olmayan bir vali, asla başarılı olamaz."

"Devlet ile millet arasına örülen duvarları kaldırma mücadelesi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıldır verilen mücadeleyi tek bir cümleyle özetlemek gerekirse o sözün "Millete hizmet" olacağını dile getiren Yerlikaya, "Bu mücadele, devlet ile millet arasına örülen duvarları kaldırma mücadelesidir, güçlü millet, güçlü devlet olma mücadelesidir." dedi.

Yerlikaya, valilerin huzurun, refahın ve güvenin teminatı olduğunu, bu kapsamda da illerini sokak sokak, cadde cadde tanıması gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asrını tamamladığını anımsatan Yerlikaya, bu süre zarfında vatanın bekasına, bağımsızlığına ve güvenliğine yönelen tehditler olduğunu, bu tehditlerin tamamının yok edildiğini ve yok edilmeye de devam edildiğini belirtti.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi her alanda yüksek hedeflere ulaştıracak Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiklerine, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "huzurun yüzyılı" olduğuna işaret etti.

Bunun için İçişleri Bakanlığının 600 bin personeliyle gece gündüz demeden büyük bir inanç ve azimle çalıştığını dile getiren Yerlikaya, "Terörle, o hainlerin işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Bunu öylece sadece bir laf olarak söylemiyorum. Bu mücadelede nice yiğitlerin alın teri, emeği, kanı var." diye konuştu.

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar"

Yerlikaya, 40 yılı aşkındır milletin kardeşliğine pusu kuran bölücü terör örgütünün artık kaybettiğini, kaybetmeye de mahkum olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Terörün istismar alanları artık ülkemizde söz konusu dahi değildir. Devletimiz milletiyle bir bütün olmuştur. Peki duyacak mıyız? Asla. Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Nihai hedefimiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize devam etmektir. Sadece bölücü terör örgütü mü? FETÖ'sünden DEAŞ'ına, sol terör örgütlerinden diğer tüm terör örgütlerine kadar, aziz milletimizin canını yakmaya çalışan kim varsa nefeslerini kesiyoruz, kesmeye de devam edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber