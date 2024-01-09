Fernando Santos'tan kadro dışı kalan oyuncularla ilgili açıklama

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos için Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın da katıldığı imza töreni düzenlendi.

Portekizli çalıştırıcı ve Hasan Arat düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Fernando Santos'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"SÜLEYMAN SEBA'NIN KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

İstanbul çok güzel bir şehir. İnanılmaz bir tarihi var. İnanılmaz bir tutku var burada. Portekiz'e de çok benziyor. Burası harika bir ülke. Burada çok iyi işler yapmak ve başarılar kazanmak istiyorum. Süleyman Seba'nın kültürünü yaşatmak için çalışacağız."

Devasa bir kulübün parçası olmak, burada olmak çok önemli. 120 yıllık bir kulüp. Sadece bu da değil. Kazanılan zaferler, alınan kupalar...

Beşiktaş'a karşı iki kez rakip oldum. Bir kere İstanbul'da ve diğeri Ankara'da. İstanbul'u çok seviyorum, ailem de çok seviyor. Buraya gelmekten dolayı çok memnunum. Başkanımız ile birlikte başarılar yakalamak istiyoruz. Kulübümüzün tarihi çok iyi. Geçtiğimiz günlerde efsanevi başkan Süleyman Seba'yı andık.

"ZAFERLER KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

"Birlik içerisinde çalışarak takım halinde sahada mücadele edebilmek önemli. Samet Aybaba ile telefonda birkaç kez konuştuk. Kendisiyle birlikte çalışacağız.

Ligde iyi durumda değiliz. Hep beraber birlik olup zaferler kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çalışacağız. Beşiktaş'ı daha iyi yere götürmek için sonuna kadar çalışacağız."

"ŞENOL GÜNEŞ BURADA DEĞERLİ İŞLER YAPTI"

"Geçmiş ile konuşmayı sevmem. Gelen her hoca değerli isimler, hepsinin farklı yöntemleri var. Sayın Şenol Güneş'i uzun yıllardır tanıyorum, burada değerli işler yaptı."

"KADROMUZU GÖZDEN GEÇİRMEMİZ LAZIM"

"Beşiktaşlı taraftarlara bu yolda ihtiyacımız var. Herkes bu hikayede çok önemli. Şu an sakin olmamız, gerçekçi olmamız ve kadromuzu gözden geçirmemiz lazım. Birlikte analiz edeceğiz. Kalite çok önemli, çok önemli bir detay."

"BİRİ AİLEME SALDIRIRSA YUMRUK GİBİ KARŞILIK VERİRİZ"

"Kalite, tutku, karakter ve sahada kulübü iyi temsil yeteneği gerek. Bunu göstermeleri gerekiyor. İyi bir oyuncu grubumuz var.

Oyuncularıma ben aile olurum, benim aileme biri saldırırsa, bir yumruk gibi karşılık veririz. Önemli olan birlik olmak.

Benim ve yardımcılarımın görüşleri önemli. Doğru yolu seçmeliyiz. Bu takımı iyi yerlere getirmek için çalışmalıyız. Daha çok maç var. Bu şekilde gelişebiliriz."

"PEPE, QUARESMA VE SIMAO İLE KONUŞTUM"

"Pepe ve Ricardo Quaresma ile konuştum. Büyük bir kulübe geldiğimi söylediler. Simao ile de konuştum, onunla iyi bir ilişkim var. Hepsi beni bu kararımdan dolayı tebrik etti."

"KAYBETTİĞİM ZAMAN UYUYAMIYORUM"

"Benim tek amacım kazanmak. Kaybettiğim zaman uyuyamıyorum. Benim takımım, her zaman kazanmak zorunda. Sahada savaşmak zorundayız. En kötü durumda bile savaşmak zorundayız. Sahaya ölmeye çıkmak zorundayız. Bunun dışında başka hiçbir şey işe yaramaz. Bu ruhu aşılamak istiyoruz."

"BAZI POZİSYONLARA TRANSFER LAZIM"

"Bazı pozisyonlara oyuncu almamız lazım. Başkanımız, her şeye karar verecek. En iyi çözümleri bulacağız. Bu takımın iyi çözümlere ihtiyacı var."

"GENÇLERLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ PLANLARIMIZ VAR"

"Semih Kılıçsoy, son 2 maçta 2 gol attı. Çok iyi genç oyuncularımız var. Onlarla ilgili çok önemli planlarımız var."

"KULÜP TAKIMLARINDA İDMAN YAPMAYI ÇOK ÖZLEDİM"

"14 yıldır milli takımlardayım ama 20 yıla yakın kulüp takımlarında hocalık yaptım. Kulüp takımlarında her gün oyuncularla birlikte olup idman yapmayı çok özledim."

"ÇALIŞARAK, PLANLAYARAK BAŞARILARA GİDECEĞİZ"

"Beşiktaş maç kazanacak. Birkaç maç kazanmak yeterli değil. Önemli olan Beşiktaş'ın hedefi. Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyon olmak, kupalar kazanmaktır.

Bu tarihinde var, bunu geri getirmek için çalışacağız. Bunun için iyi bir takım lazım. Bir günde sorunları çözemem. Çalışarak, planlayarak başarılara gideceğiz."

"GEDSON FERNANDES ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU"

"Gedson Fernandes'i 4 yıl önce Portekiz Milli Takımı'na ilk kez ben çağırdım. Çok yetenekli bir oyuncu, çok büyük bir profesyonel. Bizim için çok önemli bir oyuncu. İyi olmaya devam edecek. Oyuncular üzerinde bireysel konuşmayı sevmiyorum.

Yanlış anlaşmalar olabilir. Türk, Portekizli birçok oyuncu tanıyorum. İyi idman yapmayan, iyi oynayamaz. Herkes kendini değerli hissedecek."

QUARESMA EURO 2016'YI KAZANDIĞIMIZDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI

"Ricardo Quaresma inanılmaz bir oyuncu. EURO2016'yı kazandığımızda çok önemli bir yeri vardı. Ama her maçta oynamadı.

Taktiksel durumlarda oyuncuyu oynatmayabilirsiniz ama bu önemsiz olduğu anlamına gelmez. Önemli olan, her oyuncunun Beşiktaş formasını giyerek gururlu olması."

"BÜYÜK İSİMLER DEĞİL BÜYÜK KARAKTERLER ALACAĞIZ"

Bu takımda olan tüm oyuncularla konuşacağız. Burada olmak isteyenler ve kulübe saygı, sevgisi olanlara kapımız açık olacak.

"Büyük isimler değil, büyük karakterler getirmek zorundayız. Buraya kimse tatile gelemez. Benim buraya getirdiğim oyuncular çalışmaya gelmek zorunda.

İsimler, oyuncular önemli ama karakter de önemli. Tabii bu gelecek isimler, Beşiktaş seviyesinde olmalı. Karakter anlamında özellikle çok iyi oyuncularla anlaşmaya çalışacağız.

ROSIER VE ABOUBAKAR HAKKINDA

"Her oyuncu ile konuşacağız. Valentin Rosier, Vincent Aboubakar... Duyduklarımla karar almam, gördüklerime alırım. Bir oyuncu takımın parçası değilse, olmaz. Ancak önce gözlemlememiz, konuşmamız lazım. Gerçekten Beşiktaş'ta olmak isteyenler kimler?

Onlara kapımız açık. 3-4 oyuncuyu milli takıma almadım. Bazı şeyler bireysel değildir, benim için her şey disiplinle gerçekleşir. Bu sadece maç disiplini değil. Kurallar uymak, saygısızlık yapmamak. Kimse bu takımdan uzaklaştırılmış değil. Gitmek isteyen gider. Buraya bazı oyuncular getirmek zorundayız."

"CRISTIANO RONALDO'YU DÜNYA KUPASI'NDA TAKTİKSEL KARAR ALARAK YEDEK BIRAKTIK"

"Cristiano Ronaldo'yu taktiksel bir karar alarak Dünya Kupası zamanı yedek bıraktık. Bu kararı almak zorundaydım ve doğru yaptım. Elenmeseydik, çok sıkıntı olmayacaktı. Benim için takım önemli."

İmza töreninde açıklamalar yapan Beşiktaş başkanı Hasan Arat ise şu ifadeleri kullandı;

"Beşiktaş için en iyisini yapacağımızı söyledik. Sizin burada olmanız, yapacağımızın teminatıdır. Sayın Santos; siz ve yardımcılarınız hoş geldiniz.

Onlarca başarılarınız var.Dünya kulübü Beşiktaş'a çok yakışıyorsunuz. Başarı için gerekli desteği vereceğiz. Santos'un gelişi, Beşiktaş'ın itibarından kaynaklanmaktadır."

"YENİ TRANSFERLERİMİZ OLACAK"

"Sakat oyuncularımız düzelecek. Yeni transferlerimiz olacak. Size ve ekibinize güveniyoruz. Beşiktaş'ı aydınlık günler bekliyor. Mister, siz aydınlık günlerin en büyük habercisi olacaksınız. Başarılar diliyoruz."

"YÖNETİM KURULU 15 TEKNİK ADAM ARASINDA SİZİ SEÇTİ"

Sizinle bir ayı aşan zamanda, projelerimizi konuştuk. Son 5 maçımızı yakından izlediniz, eksiklerimizi tespit ettiniz. 15 üzeri teknik adam arasında sizinle çalışma konusunda yönetim kurulu oylarını sizin için kullandı.

Siz de teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cumartesi günü Samet Aybaba ile görüntülü konuşarak hem fikir oldunuz."

"BEŞİKTAŞ HALKTIR, MÜCADELEYİ SEVER"

Hocaların hocası Fernando Santos; Beşiktaşlı mücadeleyi sever, halktır, cefakardır, duygusaldır, vatanını ve milletini sever, Beşiktaşlılar "Burası Beşiktaş" der.

"UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞÜYORUZ, HOCAMIZ DA TAKIMI ALMAK İSTEDİ"

15'in üzerinde teknik direktörle görüştük. Camiamıza kimin en iyi şekilde liderlik yapabileceğine baktık. Fernando Santos ile uzun zamandır görüşüyoruz. Hocamız da takımı almak istedi.

"Bundan sonra bizim çalışma tavrımızda bir değişiklik olmayacak. Değerli medya mensupları haberleri yazarken camiamızı yıpratmasınlar. Beşiktaş, çok önemli bir camia. Zor günlerden geçebiliriz ama Beşiktaş'a herkes sahip çıksın. Bizim prensiplerimiz bu şekilde devam edecek."

"SÖZLEŞME HOCAMIZLA BİZİM ARAMIZDA"

"Bir açıklama yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Bu anlaşma, hocamızla aramızda bir anlaşmadır. SPK kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yapacağız.

Bundan sonra da basın mensupları, olmayan rakamları sağda solda yazmaktan vazgeçsin. Son derece dikkatli olun, çünkü bunlar spekülasyonlara neden olabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum."

"BAILLY'NİN 3.5 MİLYON EUROLUK KONTRATINDAN KURTULDUK"

"14 yabancı oyuncumuz vardı. Oyuncu boşaltmadan, yeni yabancı alma şansımız yoktu. Samet Aybaba burada çok önemli işler yaptı. Eric Bailly'nin 3,5 Milyon euroluk kontratından kurtulduk. İkinci yarı ödeyeceğimiz 1,6 Milyon euroyu sildik ve yolladık.

"ONANA'NIN MALİYETİ 10 MİLYON EUROYDU"

Beşiktaş'ın 10 Milyon euroluk tarihi Onana maliyeti vardı.Satın alma opsiyonlu Marsilya'ya verdik. Chamberlain ile sakatlığını ve ne zaman oynayacağını konuşacağız. Oluşan havuz çerçevesinde transfer yapacağız.

"TÜRK TRANSFERLERİMİZ OLACAK"

Türk transferlerimiz olacak.34 günde 22 oyuncu gitti, bu finansal olarak satış kadar önemli.

"SEMİH KILIÇSOY AVRUPA'DA EN ÇOK TAKİP EDİLEN OYUNCULARDAN BİR TANESİ"

Semih Kılıçsoy'un sözleşmesi 2028'e uzatıldı, Avrupa'da en çok takip edilen oyunculardan bir tanesi. Samet Aybaba altyapıdaki sözleşmeleri de kontrol ediyor. Hata yapma şansımız yok."

"TÜRKİYE KUPASI VE UEFA KUPASI HEDEFİMİZ VAR"

"Özellikle gelecek seneye çok iyi hazırlanacağız. Türkiye Kupası hedefimiz var, UEFA Kupası hedefimiz var. Her şey bitmiş değil.

Türkiye Kupası'ını kazanarak gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz.

Hedeflerimiz için hocamıza her türlü destek olacağız."

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLESİNE ORGANİZE SALDIRI OLMAMIŞTIR"

"Haber konusunda bir şey saklama derdinde değiliz ama bir parça saygıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. 30 günlük yönetime dünyanın hiçbir yerinde böyle organize saldırı olmamıştır.

Bizden duymadıklarınızla spekülasyon yapmayın. Bu konuları gizli tutmamızın nedeni pazarlık gücü. Özellikle rakamlardan bahsederken dikkatli olun. İsim istediğiniz gibi yazın ama rakamları yazmazsanız daha iyi olur. Sizler de sonunda mahcup olursunuz.

Keşke Victor Ruiz'in parasını ödediğimizi sorsaydınız. 2 Milyon euro para ödedi Beşiktaş dün."