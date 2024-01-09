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Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Usta'ya geçmiş olsun telefonu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Cami İmamı Galip Usta'yı hastanede ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 13:28, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 14:27
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Kurum, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile dün İstanbul Fatih'te

Yaşanan saldırı sonrası yaralanan Fatih Camii İmamı Galip Usta yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Kurum, şunları kaydetti;

"Öncelikle İstanbulumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Dün akşam saatlerinde Fatih Camii'nde meydana gelen olay sebebiyle bu menfur saldırı sebebiyle de üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Az önce Galip hocamızı ziyaret ettik. Kendisiyle ilgili hocalarımızdan bilgi aldık. Çok şükür kendisi çok iyi. Hocalarımız, hastanemiz gerekli müdahaleyi yaptılar.

Biz de burada yakinen hocamızın tedavi sürecini takip ediyoruz. Çok çok geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle kaza bela yaşatmasın diyorum. Ve bu saldırıyı da lanetliyorum, kınıyorum. İstanbulumuzun her sokağında, her mahallesinde huzuru mutluluğu hep birlikte kardeşçe yaşama hukukunu inşallah güçlü bir şekilde devam edeceğiz. İyi günde kötü günde biz milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Dün İstanbul'u fetheden komutanımızın türbesini ziyaret ettik ve akşam saatlerinde de bu saldırı sebebiyle üzüldük. Üzüntümüzü paylaşmaya geldik, ona geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da hocamızın sağlık durumunu yakından takip ediyor.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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