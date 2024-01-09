Marmaray ve metrobüs zamları belli oldu

* Sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 14,40 lira oldu.

İstanbul'da toplu ulaşım ücretleri ne dün zam yapılmasının ardından TCDD'ye bağlı Marmaray ve İETT'ye ait metrobüse de yüzde 18 oranında zam yapıldı.

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