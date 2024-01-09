Yıldız: Din Görevlilerimize Kalkan Eli Kırmak Diyanet-Sen'in Görevidir

Ankara Kızılcaham'da gerçekleştirilen Diyanet-Sen 3. Büyük Türkiye buluşmasında bir basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız din görevlilerinin İslam dinini tebliğ etmek ve evlatlarımıza güzel dinimizi öğretmek için görevlendirilmiş topluma önder ve örnek insanlar olduğunu hatırlatarak "Din görevlilerimiz ülkemizin en ücra köşelerinde, çok kısıtlı şartlarda görevlerini yerine getiriyor, muhtarın dahi olmadığı yerlerde devletimizi temsil ediyorlar. Ülkemizin ve gönül coğrafyamızın en zorlu dönemeçlerinde, kurtuluş savaşında, 15 Temmuz'da, 6 Şubat depreminde din görevlilerimiz hep vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için gayret göstermiş görevlerini yerine getirmişlerdir. Ülkemizin birlik ve beraberliğinden rahatsızlık duyan bir kesim din görevlilerimize Diyanetimize ve dini değerlerimize karşı saldırı dilini kullanmakta bir beis görmüyor provokatif söylemlerle birlik ve beraberliğimize zarar vermeye çalışmaktadırlar. Bizler Diyanet-Sen olarak her zemin ve şartta, konjektürde dinimize, dini değerlerimize ve Diyanetimize yapılan her türlü saldırının karşısında durduk ve hukuk ölçüsünde gerekeni yaptık ve herkese haddini bildirdik. Bundan sonraki süreçte de din görevlilerine kalkan eli kırmak Diyanet-Sen'in görevidir" ifadelerine yer verdi.

"15 Temmuz'da vatanımızın bölünmez bütünlüğüne yönelik Siyonist uşakların provokatif eylemlerine nasıl salamızla engel oluşsak şimdi de Galip Usta Hocamıza yapılan saldırının üst aklı, planlayıcısı, azmettirici her kim ve kimlerse emniyet güçlerimiz, savcılarımız onları ortaya çıkaracaktır. Eğer ki böyle bir durum varsa bilsinler ki din görevlilerimiz bir sala da onlar için vermeye hazırdır" diyen Yıldız açıklamasına şöyle devam etti:

Son günlerde din görevlilerine yönelik şiddet olaylarının artmasını şiddetle kınıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin tesisi için gece gündüz demeden çalışan din görevlilerimizin, şiddetin mağduru olması düşündürücüdür. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere, siyasiler, mülki idareler, aydınlar, gazeteciler ve aileler bu konuda büyük bir aile olduğumuz şuuru ve duyarlılığı ile sorumlu davranmalı; caydırıcı ve toplumu şiddetten uzaklaştıran hukuki ve idari tedbirler bir an evvel ele alınmalıdır. Diyanet-Sen olarak saldırıya uğrayan din görevlisi Kurra Hafız Galip Usta Hocamıza ve vatandaşımıza geçmiş olsun diyor, din görevlimizi hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sendika olarak gereli adli takibi yapacağımızın bilinmesini istiyoruz. Kimse din görevlilerimizi sahipsiz sanmasın.