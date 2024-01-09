Fatih Camii saldırganı adliyede: Bıçağı nereden temin ettiği araştırılıyor

Fatih Camii İmamı Galip Usta ve bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken, zanlının olayda kullandığı bıçağı nereden temin ettiği araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cemaatten bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan Ömer S. ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemler süren saldırganın, polise ifade vermekten kaçındığı öğrenilmişti.

Baro avukat tahsis etti

Olayla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturma devam ederken, saldırganın babası Hüseyin S.'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine getirildiği öğrenildi. Oto yedek parça üzerine faaliyet gösterdiği belirlenen baba Hüseyin S.'nin emniyette verdiği ifadede, "Oğlum iki kez evlendi, boşandı. Kendi halinde biriydi " dediği öğrenildi. Bu arada polise herhangi bir ifade vermeyen saldırgan için İstanbul Barosundan bir avukat tahsis edildiği kaydedildi.

Polis bıçağın izini sürüyor

Polis, failin olayda kullandığı bıçağı kim ya da kimlerden temin ettiğini araştırıyor. Olayın meydana geldiği Fatih Camisi ve çevresindeki tüm güvenlik kamera görüntüleri inceleniyor. Hususi aracıyla dün sabah saatlerinde Bursa'dan İstanbul'a geldiği saptanan Ömer S., adliyeye sevk edildi.