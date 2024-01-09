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Trabzon'da bariyere çarpan otomobil parçalandı: 2 ölü, 2 yaralı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 16:01, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:01
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Trabzon'da bariyere çarpan otomobil parçalandı: 2 ölü, 2 yaralı

Altan Ekdi idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Sürmene ilçe girişi mevkisinde bariyerlere çarptı.

Araçta sıkışan Emirhan Bodur ile Serhat Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ekdi ile Durmuş Karaköse ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından araçtan çıkartılan cenazeler, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu arada, kazanın şiddetiyle otomobilin tavan kısmının koptuğu görüldü.

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