Trabzon'da bariyere çarpan otomobil parçalandı: 2 ölü, 2 yaralı

Bu arada, kazanın şiddetiyle otomobilin tavan kısmının koptuğu görüldü.

Araçta sıkışan Emirhan Bodur ile Serhat Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ekdi ile Durmuş Karaköse ağır yaralandı.

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