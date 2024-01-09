YSK üyeleri yerel seçimler öncesi Hatay'da inceleme yaptı

YSK üyeleri Serdar Mutta, Ali Çopur ve beraberindeki heyet, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulundu.

Kurum binaları, sandıkların konulduğu yapılar, seçim ve büro malzemeleriyle ulaşım ve sistem teknik altyapısı hakkında detaylı tespit yapan heyet, incelemelerinin ardından Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı da ziyaret etti.