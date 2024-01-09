YSK üyeleri yerel seçimler öncesi Hatay'da inceleme yaptı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Hatay'ı ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 16:08, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:38
YSK üyeleri Serdar Mutta, Ali Çopur ve beraberindeki heyet, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulundu.
Kurum binaları, sandıkların konulduğu yapılar, seçim ve büro malzemeleriyle ulaşım ve sistem teknik altyapısı hakkında detaylı tespit yapan heyet, incelemelerinin ardından Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı da ziyaret etti.