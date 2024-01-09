Rüşvet operasyonu sonrası görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti

Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından 25 Şubat 2022 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen ve partisi CHP'den ihraç edilen Semih Şahin, Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Dilekçesini valiliğe veren Şahin'in bu istifasının ardından Bilecik Belediye Meclisinde önümüzde günlerde başkanlık seçimi yapılacak.