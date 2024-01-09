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Akşener: İyi ki de hür ve müstakil olarak seçime gidiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Epeyce bir hakarete, iftiraya uğradık. Uğramaya da devam ediyoruz ama geldiğimiz nokta şu, iyi ki de bu kararı almışız. İyi ki de hür ve müstakil olarak seçime gidiyoruz. Türkiye'ye farklı bir rekabet anlayışının heyecanını yeniden getirdik"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 17:48, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 17:49
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Akşener: İyi ki de hür ve müstakil olarak seçime gidiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart'taki yerel seçimlere parti olarak bağımsız girme kararıyla Türkiye'ye farklı bir siyasi rekabet heyecanı kazandırdıklarını belirtti.

Manisa programı kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Akşener, yaptığı konuşmada parti olarak seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı aldıklarını hatırlatarak 2017'den sonra Türk siyasetinin ittifaklara "mecbur bırakıldığını" savundu.

Kurdukları ittifakın İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerini kazanmanın ötesine geçemediğini, yönetim sistemini değiştirme konusunda başarılı olunamadığını ifade eden Akşener, şunları kaydetti:

"Biz kurulduğumuz günden beri bu ülkedeki yanlışlara itiraz eden ve bu ülkeyi yönetme iddiasıyla yola çıkan bir partiyiz. Bu nedenle bu seçimlere ayrı, hür ve müstakil girme kararı verdik. Bizim bir iddiamız var. Bu iddiayı hayata geçirebilmek için de en önemli fırsat, yerel seçimler. Biz bu yerel seçimlerde epeyce bir haksızlığa uğradık. Epeyce bir hakarete, iftiraya uğradık. Uğramaya da devam ediyoruz ama geldiğim nokta şu, iyi ki de bu kararı almışız. İyi ki de hür ve müstakil olarak seçime gidiyoruz. Türkiye'ye farklı bir rekabet anlayışının heyecanını yeniden getirdik."

Yerel seçimlerde Türkiye'ye proje ve hizmet dili üzerinden rekabetin nasıl olduğunu göstereceklerini söyleyen Akşener, arzu ettikleri teveccühü göreceklerine inandığını belirtti.

Başarısız olmaları halinde bedelini ödeyeceğini söylediğini dile getiren Akşener, "O söylediğim, dünden beri başka bir iddia haline dönmüş. Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar: Hani var ya 'Baş koymuşum Türkiyemin yoluna'... Ben ve arkadaşlarım, her birimiz başlarımızı bu ülkenin yoluna koyduk. Niyetimiz halis, yapacağımız iş halis ve herkesin şaşıracağı bir sonuçla karşı karşıya kalacağız. Ondan sonra bu yerel seçim sonuçlarının 2028'e ne kadar olumlu yansıdığını da herkes görecek." diye konuştu.

- Şehit ailesine ziyaret

Programı kapsamında 23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli er Enis Budak'ın babası İkram Budak'ı evinde ziyaret eden Akşener, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan uğruna şehit olan Budak'a Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.

Ailenin metanetinin kendisini oldukça etkilediğini dile getiren Akşener, "Bir yanıyla bu metanet insanı hayata yönelik cesaretlendiriyor ama bir yanıyla da sonuçta evlat kaybı öyle bir büyük acıdır ki her gününüzü sayarsınız. Burada olmak benim ve arkadaşlarım için bir onur, bir şeref. Dediğim gibi insanın acıları tazeleniyor. Birbirimize teselli olduk. Ben tekrar hepinizin huzurunda abimizin acısının inşallah Eyüp sabrıyla geçmesini diliyorum." dedi.

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