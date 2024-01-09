İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı bekleniyor
İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı beklendiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 17:43, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 17:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.