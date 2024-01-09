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2023 kayıt altına alınan en sıcak yıl oldu

Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından yayınlanan Küresel İklim Raporu'nda, 2023 yılı kayıt altına alınan en sıcak yıl olduğu belirtilerek, 2023'te ortalama küresel sıcaklıkların sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,48 derece üzerine çıktığı aktarıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 19:36, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 19:37
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2023 kayıt altına alınan en sıcak yıl oldu

Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından Küresel İklim Raporu yayınlandı. 2023 yılının 1850'den bu yana kayıt altına alınan en sıcak yıl olduğu belirtilen raporda, 2023 yılı ortalama küresek sıcaklığın 14,98 derece olduğu ve bir önceki en sıcak yıl olan 2016 yılında kaydedilenden ortalama küresel sıcaklıktan 0,17 derece daha yüksek olduğu aktarıldı.

2023 yılının 1850-1900 sanayi öncesi döneme kıyasla ortalama küresel sıcaklığın her gün 1 dereceyi aştığı tek yıl olduğu ifade edilen raporda, 2023 yılını neredeyse yarısının 1850-1900 sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5 derece daha sıcak olduğu ve Kasım 2023'te iki gün sıcaklık artışının ilk kez sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 2 dereceyi aştığı belirtildi.

Temmuz ve ağustos en sıcak aylar oldu

2023 yılının haziran ayından aralık ayına kadar olan her ayın önceki yılların aynı dönemine kıyasla daha sıcak olduğu belirtilen raporda, 2023 yılının temmuz ve ağustos aylarının tarihteki en sıcak iki ay olduğu aktarıldı.

Deniz yüzeyi sıcaklıkları

Raporda, 2023 yılından ortalama küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının sürekli ve alışılmadık derecede yüksek olduğu belirtilerek, nisandan aralık ayına kadar deniz yüzeyi sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığına dikkat çekildi.

2023 yılında El Nino hava olayına geçiş yaşandığı ifade edilen raporda, "2023 baharında La Nina sona erdi ve El Nino koşulları gelişmeye başladı, Dünya Meteoroloji Örgütü, temmuz başında El Nino'nun başlangıcını ilan etti. Çoğu okyanus havzasında ve özellikle Kuzey Atlantik'teki rekor kıran yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları önemli bir rol oynadı" denildi.

Dünya genelinde sıcak hava dalgaları, seller, kuraklıklar ve kontrol edilemeyen yangınlar da dahil olmak üzere çok sayıda olayın yaşandığı belirtilen raporda, "2023 yılındaki tahmini küresel orman yangını karbon emisyonları, büyük ölçüde Kanada'da devam eden orman yangınları nedeniyle 2022'ye göre yüzde 30 arttı" denildi.

Avrupa'da en sıcak ikinci yıl

Avrupa'da sıcaklığın 2023 yılında, 1991-2020 ortalamasının 1,02 derece üzerinde, 2020'den 0,17 derece daha düşük olduğu aktarılan raporda, 2023 yılının Avrupa tarihindeki en sıcak ikinci yıl olduğu belirtildi. Avrupa'da sıcaklıkların 2023 yılı boyunca 11 ay boyunca ortalamanın üzerinde seyrettiği aktarılan raporda, 2023 Eylül'ün tarihteki en sıcak eylül ayı olduğu kaydedildi.

Aralık 2022 - Şubat 2023 arasındaki dönemin Avrupa'da kaydedilen en sıcak ikinci kış olduğu ifade edilen raporda, Haziran-Ağustos dönemindeki sıcakların Avrupa'da kayıtlara geçen beşinci en sıcak yaz olduğu aktarıldı.

Avrupa 2023 yılında birden fazla günlük sıcaklık rekoru kırıldığına dikkat çekilen raporda, şiddetli yağışlar nedeniyle Avrupa'da ilkbahardan itibaren sel olayları yaşandığı belirtildi.

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