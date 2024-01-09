Fatih Camisi imamı ile bir kişiyi bıçaklayan zanlıya ilişkin detaylar

İki ilde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
İki ilde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
'Dilan Polat yılbaşını ailesi ile geçirdi' iddiası yalanlandı
'Dilan Polat yılbaşını ailesi ile geçirdi' iddiası yalanlandı
Özel okullarda zam tartışması
Özel okullarda zam tartışması
Bakan Şimşek 'kayıt dışı ekonomi ile mücadele'de valilerden destek istedi
Bakan Şimşek 'kayıt dışı ekonomi ile mücadele'de valilerden destek istedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin 'toplantı çağrısı'na yanıt
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin 'toplantı çağrısı'na yanıt
Fatih Camii saldırganı tutuklandı
Fatih Camii saldırganı tutuklandı
Havai fişek fabrikasında 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar
Havai fişek fabrikasında 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar
Halkbank hakkında ABD'de açılan dava düştü
Halkbank hakkında ABD'de açılan dava düştü
Ali Yalçın: Bu maaşla nefes alınmaz!
Ali Yalçın: Bu maaşla nefes alınmaz!
Memur zammı seyyanen ödemelere nasıl yansıyacak?
Memur zammı seyyanen ödemelere nasıl yansıyacak?
MEB, 'Temel Eğitimde İyi Örnekler' dijital platformu hazırladı
MEB, 'Temel Eğitimde İyi Örnekler' dijital platformu hazırladı
Marmaray ve metrobüs zamları belli oldu
Marmaray ve metrobüs zamları belli oldu
Bakan Koca'dan Fatih Camii'ndeki saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Fatih Camii'ndeki saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama
Meteoroloji saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor
KYK yurdundaki asansör faciasına istenen ceza belli oldu
KYK yurdundaki asansör faciasına istenen ceza belli oldu
Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü
Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü
Plakalarda karekod dönemi: Eski plakalar değişecek mi?
Plakalarda karekod dönemi: Eski plakalar değişecek mi?
Raporunu zamanında teslim etmeyen bilirkişiye hapis cezası
Raporunu zamanında teslim etmeyen bilirkişiye hapis cezası
Aday Tespit Komisyonu, Erdoğan başkanlığında toplanacak
Aday Tespit Komisyonu, Erdoğan başkanlığında toplanacak
İstanbul-Ankara arasına yeni otoyol
İstanbul-Ankara arasına yeni otoyol
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta
Emekliye ek zam için 3 formül masada
Emekliye ek zam için 3 formül masada
Gözler staj ve çıraklık sigortasında
Gözler staj ve çıraklık sigortasında
'Başarı' yeniden adaylığı getirdi
'Başarı' yeniden adaylığı getirdi
Meteorolojiden 18 il için yağmur, kar ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden 18 il için yağmur, kar ve fırtına uyarısı
En düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçecek
En düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçecek
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıya soruşturma başlatıldı
Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıya soruşturma başlatıldı
Boykot etkili oldu: Coco Cola'nın satışları yüzde 21 düştü
Boykot etkili oldu: Coco Cola'nın satışları yüzde 21 düştü
Kredi kartı borcu 2023'te rekor kırdı
Kredi kartı borcu 2023'te rekor kırdı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Fatih Camisi imamı ile bir kişiyi bıçaklayan zanlıya ilişkin detaylar

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan Ö.S. ile ilgili sevk yazısında, camide gürültü yapması nedeniyle uyarılıp camiden çıkarılan şüphelinin, tekrar camiye girerek eylemini gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 19:51, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 20:04
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Hakimliğe gönderilen sevk yazısında, şüpheli Ö. S'nin, 8 Ocak'ta Fatih Camisi'ne gelerek gürültü yaptığı ve etrafına rahatsızlık vermesi nedeniyle cami imamı Galip Usta tarafından uyarıldığı ifade edildi.

Şüphelinin gürültü yapmaya devam etmesi üzerine güvenlik tarafından dışarı çıkarıldığı ancak kendisinin tekrar camiye girerek Galip Usta ve Bilal Erdem'i hayati tehlike geçirecek şekilde bıçakla yaraladığı anlatılan yazıda, mağdurların hayati tehlikelerinin devam ettiği vurgulandı.

Ö.S'nin, eylemini, mağdurlara belden yukarıya birden fazla bıçak darbesiyle gerçekleştirdiği belirtilen yazıda, olay anına ilişkin kamera görüntülerine göre, şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği kaydedildi.

Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunduğu, olay anına ilişkin kamera tutanaklarına göre eylemi gerçekleştirdiğinin sabit olduğu değerlendirilen yazıda, mevcut delil durumu dikkate alınarak şüphelinin tutuklanması talep edildi.

- Olay

Fatih Camisi'nde dün namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem hastaneye kaldırılmıştı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ö.S, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Hakimlik, şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber