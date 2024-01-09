Trabzon'da cami tuvaletinde bir kişinin cansız bedeni bulundu
Trabzon'un Of ilçesinde cami tuvaletinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 20:17, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 20:18
İrfanlı Mahallesi'ndeki Fetih Camisi'nin tuvaletinde, 66 yaşındaki İsmet S'nin hareketsiz şekilde durduğu görüldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen İsmet S'nin cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.