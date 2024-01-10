10 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları
10 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek Valiler Buluşması'na katılacak, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Meclis'te görev yapan basın mensuplarını ziyaret edecek.
(TBMM/10.00/12.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde, bakanlığı ile üniversite arasında Güzel Sanatlar İlköğretim Okulu ve Güzel Sanatlar Lisesi Kurulması İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/09.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/09.00)
3- TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin'in daveti üzerine Tacikistan'ı ziyaret edecek.
(Duşanbe)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftasına; VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor, Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor, Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK ve Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/17.00/20.00/Mersin/17.00/Adana/20.00)
2- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 14. hafta mücadelesi başlayacak; 7 maç yapılacak.
3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında Türk Telekom, İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini konuk edecek; Beşiktaş Emlakjet de İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Ankara/20.00/Venedik/22.00)
4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin play-in turu ikinci maçlarında Darüşşafaka Lassa, Almanya'nın MHP Riesen takımını konuk edecek; Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Rio Breogan ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00/Lugo/22.30)
5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur üçüncü maçlarında Manisa Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını ağırlayacak; Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Jonava ekibine konuk olacak.
(Manisa/19.00/Jonava/19.30)
6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 11. haftasında ÇBK Mersin, Polonya'nın KHGM BC Polkowice ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Polkowice/21.00)
7- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Macaristan'ın Vasas Obuda ekibine konuk olacak.
(Budapeşte/21.00)
8- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Ziraat Bankkart, Belçika'nın Knack; C Grubu'nda Halkbank ise İtalya'nın Gas Sales Daiko ekibini konuk edecek.
(Ankara/17.00/20.00)
9- Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçlarında Fenerbahçe Parolapara, Ukrayna'nın Prometey, Arkas Spor ise İspanya'nın Rio Duero ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Dnipro/21.00/Soria/22.00)
10- Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Romanya'nın CSM Lugoj ekibine konuk olacak.
(Lugoj/19.30)