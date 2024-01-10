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10 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

10 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 00:01, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 00:02
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10 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek Valiler Buluşması'na katılacak, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Meclis'te görev yapan basın mensuplarını ziyaret edecek.

(TBMM/10.00/12.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde, bakanlığı ile üniversite arasında Güzel Sanatlar İlköğretim Okulu ve Güzel Sanatlar Lisesi Kurulması İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/09.00)

3- TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin'in daveti üzerine Tacikistan'ı ziyaret edecek.

(Duşanbe)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftasına; VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor, Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor, Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK ve Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/20.00/Mersin/17.00/Adana/20.00)

2- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 14. hafta mücadelesi başlayacak; 7 maç yapılacak.

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında Türk Telekom, İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini konuk edecek; Beşiktaş Emlakjet de İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Ankara/20.00/Venedik/22.00)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin play-in turu ikinci maçlarında Darüşşafaka Lassa, Almanya'nın MHP Riesen takımını konuk edecek; Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Rio Breogan ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/Lugo/22.30)

5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur üçüncü maçlarında Manisa Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını ağırlayacak; Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Jonava ekibine konuk olacak.

(Manisa/19.00/Jonava/19.30)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 11. haftasında ÇBK Mersin, Polonya'nın KHGM BC Polkowice ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Polkowice/21.00)

7- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Macaristan'ın Vasas Obuda ekibine konuk olacak.

(Budapeşte/21.00)

8- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Ziraat Bankkart, Belçika'nın Knack; C Grubu'nda Halkbank ise İtalya'nın Gas Sales Daiko ekibini konuk edecek.

(Ankara/17.00/20.00)

9- Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçlarında Fenerbahçe Parolapara, Ukrayna'nın Prometey, Arkas Spor ise İspanya'nın Rio Duero ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Dnipro/21.00/Soria/22.00)

10- Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Romanya'nın CSM Lugoj ekibine konuk olacak.

(Lugoj/19.30)

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