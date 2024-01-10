Emekli maaşına büyüme farkı

Milyonlarca kişinin gözü, kulağı SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zamma çevrildi. Edinilen bilgiye göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratlarının üzerinde istişarelerini sürdürdüğü taslak çalışmada sona gelindi. Ekonomi yönetimi, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak olan yüzde 37,56'lık zammı daha üst bantlara çekmek için çalışmalara başladı.

EN DÜŞÜK AYLIKTA YÜZDE 46,6'LIK ARTIŞ

Taslak çalışmada, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 11 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik formüllerin gündeme geldiği öğrenildi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına yüzde 37,56'lık enflasyon farkına ek olarak 2023'ün ilk 9 aylık büyüme ortalaması olan yüzde 4,7 oranında ilave zam yapılması bekleniyor. Bu formüle göre düzenleme yapılması halinde en düşük aylık alan emeklileri yüzde 46,6 oranında, diğer SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 42,27 oranında zam almış olacak. Maaş zammının hayata geçirilebilmesi için Meclis'e yasal düzenlemenin getirilmesi gerekiyor. Son olarak ise Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmen uygulamaya girecek.

SEYYANEN ÖDEME TALEBİ

Öte yandan, Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılmasını istedi. Emekli Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Küçükkösen, emeklilerin mevcut aylıklarla hayatını idame ettirecek seviyede olmadığını belirtti. "Emekli olabiliriz ama sesimizi meydanlarda yükseltmek için hala genciz" ifadesini kullanan Küçükkösen, "Emeklileri, yaşlı olarak gören bakış açısına karşı, tecrübeli, kararlı ve hürmet görmeyi hak eden gerçeğini yansıtmak için buradayız" dedi. Küçükkösen, kamu görevlisi gibi emeklisinin de personel sisteminin bir parçası olduğuna dikkati çekti.