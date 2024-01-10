Saldırgan Bursa'dan öldürmeye geldi

Fatih Camii'nde İmam Galip Usta ve hafızlık öğrencisi Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan Ömer Salgın'ın (40) İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Bursa'da yaşayan ve babasının yedek

parça dükkanında çalışan Salgın'ın ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu, ikinci evliliğini yaptığı Tacikistan uyruklu kadının 3 hafta önce kendisini terk ettiği öğrenildi.

ARANIYORDU

Salgın, olaydan 1 gün önce 7 Ocak'ta da eşiyle aralarında ilişki olduğunu düşündüğü iş ortağı kimyager Samet N.'yi darp etmiş, bu kapsamda aranıyordu. Yaralamadan bir suç kaydı bulunan saldırgan, kendi adına kayıtlı "16 ARC 983" plakalı araçla Bursa'dan İstanbul'a geldi. Araçta yapılan aramada 1 dizüstü bilgisayar, 2'si eski tarihli 3 pasaport, 1 not defteri ve cep telefonu ele geçirildi.

ÖNCE İKİNDİYE GELMİŞ

Saldırganın olay günü Fatih Camii'ne önce ikindi vakti geldiği ortaya çıktı. Namazda tekbir getirip "Müslümanlar uyanın, putları camiden çıkartın" diye bağıran Salgın, cami imamı Galip Usta tarafından uyarıldı. Bağırmaya devam edince cemaat ve güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı. Akşam saat 19.15'te tekrar camiye gelen Ömer Salgın, bu kez saldırıyı gerçekleştirdi. Görgü tanıkları saldırganın bu kez de "İsrail'e neden karşı çıkmıyorsunuz" diye bağırdığını söyledi.

ODADA SALDIRDI

İmam odasına yönelen Salgın, yatsı namazından önce öğrencilere ders veren Galip Usta'ya bıçakla saldırdı. Usta'yı sol göğüs üstü, sol koltuk altı, boğazının sol tarafı ve sol omzundan olmak üzere 4 yerinden yaraladı. Boynundan büyük yara alan Usta'nın soluk borusu zarar gördü. Saldırı esnasında araya giren hafızlık öğrencisi Bilal Erdem de sırtının sağ kısmından yaralandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alındıktan sonra hiç konuşmayan şüpheli gece yarısından sonra hastaneye götürüldü. Tüm sağlık kontrolleri yapılan Salgın'ın herhangi bir sağlık sorunu çıkmadı. Dün öğle saatlerinde tekrar Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen saldırganın susma hakkını kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salgın, savcılık ifadesinde "Okuduğum şeylerle cami vaazlarındaki bilgilerin tutarsızlığından dolayı öfkemi imama yansıtmış olabilirim. Bu hareketimde beni herhangi bir kurum ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir" dedi. "Adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Ömer Salgın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 haftadır eve gitmemiş

Ömer Salgın'ın babası H.S., ifade vermek için Bursa'dan İstanbul'a geldi. Oğlunun 2 kere evlenip boşandığını anlatan H.S., bir süre önce de işlerinin kötüye gitmeye başladığı bilgisini verdi. Baba H.S., oğlu için "1-2 ay önce dini konulara merak sardı" dedi. Saldırganın 1 haftadır eve gitmediği de ortaya çıktı. H.S., polise oğlunu bir haftadır görmediğini söyledi. Polis, 1 haftadır eve gitmeyen şüphelinin nerede kaldığı ve kimlerle bağlantısı olduğunu araştırıyor.

Türkiye organize saldırıya geçit vermez

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Fatih Camii'ndeki saldırıyı kınıyorum. Türkiye, geçmiş dönemlerde özellikle milletin ortak değerlerine saldırılar konusunda nice acı hatıraları yaşamış bir ülkedir. Ümit ederiz ki bu saldırı sadece münferit bir saldırıdan ibaret olsun. Eğer bu işin arkasında birtakım organize işler varsa, bu işlerin sahipleri şunu iyi bilsinler ki Türkiye buna müsaade etmeyecek kadar güçlüdür, şuurludur ve birliktedir.

Şiddete herkes tavır almalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Camide bıçaklı saldırıya uğrayan Galip Usta ve Bilal Erdem'in tedavileri sürüyor. Hayati tehlikeleri yok. İki hastamızın da tedavilerini yakından takip ediyorum. Güven ve teslimiyet mekanı olan ibadethanede, camide yaşanan son derece üzücü olay sebebiyle tüm şiddet olaylarını kınamak, şiddete karşı tavır almak herkesin boynunun borcudur.

Bugün yoğun bakımdan çıkacak

Fatih Camii'nde bıçaklanan yaralıların tedavisi sürüyor. Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Bilal Erdem ise Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, dün yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

Önce Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Kurum, Galip Usta'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşme esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan Kurum, Usta'yı Erdoğan'la görüştürdü. Görüşmede Erdoğan "Hocam geçmiş olsun, Rabb'im beterinden korusun inşallah. Rabb'im şifalar versin" dedi. Usta ise teşekkür ederek, "Rabb'im sizi muhafaza etsin, başımızdan eksik etmesin" karşılığını verdi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir de imamın durumuyla ilgili Erdoğan'ı bilgilendirdi. Özdemir, "Öldürücü bir yere gelecek şekilde saldırı olmuş. Şu an hocamızın durumu gayet iyi. Bugün (dün) muhtemelen burada yoğun bakımda durur. Yarından (bugün) itibaren de inşallah normal servise alacağız hocamızı" dedi.

CEMAATİ BEKLİYOR

Kurum hastane çıkışı, menfur saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. "Allah bir daha böyle kaza, bela yaşatmasın. Saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum. Cemaati sabırsızlıkla hocamızın camiye dönmesini bekliyor. Bilal Erdem'in de sağlık durumu iyi. İkisi de sağlığına kavuşacak. Tekrar tüm İstanbul'umuza, Türkiye'mize geçmiş olsun" diyen Kurum, ardından Yedikule'ye geçerek Bilal Erdem'le görüştü.

Şahin Şen