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Cumhur İttifakı'nda Meclis üyeliği mesaisi!

MHP ile uzlaşmaya varan AK Parti, meclis üyelikleri konusunda istişarelerini sürdürüyor. İttifakın diğer partileriyle ortaklıkta da mesafe kaydedildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 07:50, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 09:45
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Cumhur İttifakı'nda Meclis üyeliği mesaisi!

Türkiye Gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre: - Ankara ve İzmir olmak üzere kalan illerin adaylarını 15 Ocak'ta açıklayacak olan AK Parti'de ittifak çalışmaları meclis üyelikleri üzerine yoğunlaştı. MHP, BBP, DSP, Yeniden Refah ve HÜDA PAR ile görüşmelerini sürdüren parti kurmayları al-ver hesabı üzerinden değil ilkesel bazda yol yürüyor. Edinilen bilgilere göre MHP ile il ve ilçe ittifakları konusunda uzlaşmaya varan AK Parti'de, meclis üyelikleri konusunda istişareler sürüyor. MHP ile ortak aday çıkarılan bölgelerde meclis üyeliklerinde fermuar sistemi uygulanması planlanıyor.

ÖNEMLİ MESAFE ALINDI

AK Parti kaynakları, HÜDA PAR ile ittifak görüşmelerinde ise önemli yol katedildiğini belirtiyor. HÜDA PAR'a bazı bölgelerde meclis üyelikleri verilebileceği ve DEM Parti'nin yönetiminde bulunan bazı ilçelerde HÜDA PAR'ın adayının desteklenebileceği kaydediliyor. DSP ve BBP ile ittifak görüşmelerinde de herhangi bir problem yaşamadıklarını belirten parti kaynakları "Yönetimi DSP ve BBP'de bulunan bazı ilçe ve belde belediyeler var. O ilçelerde aday çıkarmayabiliriz. Bu ilçelerde paydaşlarımızın adayını destekleme yönünde ilerliyoruz. Meclis üyelikleri konusunda istişarelerimiz ise sürüyor" dedi.

YRP İLE TEMAS SÜRÜYOR

Yeniden Refah (YRP) ile de görüşmeler devam ediyor. Kulislerde, Yeniden Refah'ın İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı'nın ortak adayını desteklemek için 3 büyükşehirde birer ilçede kendi adayının desteklenmesini istediği konuşuluyor. AK Parti'nin buna sıcak bakmadığı öğrenilirken, ortak noktayı bulmak için görüşmelerin aralıksız sürdüğü kaydediliyor. İttifak yapılmazsa Yeniden Refah'ın İstanbul'da Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın damadı Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz'ü, Ankara ise Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner'i aday göstereceği iddia ediliyor.

Bu arada Yeniden Refah Partisi, 57 il ve ilçe belediye başkan adayını daha belirledi. Partiden yapılan açıklamada, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla genel merkezde düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hikmet Kaplan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı İzzeddin Alkan'ın da olduğu isimler kamuoyuyla paylaşıldı.

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