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CHP'de Eskişehir krizi, Özgür Özel, Büyükerşen'i vazgeçirmeye çalışıyor

PM toplantısı öncesi, CHP'de kriz yaşandı. Eskişehir'in mevcut başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yeniden adaylık başvurusu yapınca ortalık karıştı. 86 yaşındaki Büyükerşen'in artık aday olmaması gerektiğini savunanlar oldu. Özgür Özel devreye girdi, işte detaylar.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 07:58, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 09:46
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CHP'de Eskişehir krizi, Özgür Özel, Büyükerşen'i vazgeçirmeye çalışıyor

Türkiye Gazetesinin haberine göre: CHP'nin bugün yapılacak MYK ve PM toplantısında, aralarında bazı büyükşehirlerin de olduğu 300 civarında belediye başkan adayını karara bağlaması bekleniyor. Bugünkü toplantıda, Adana, Mersin, Aydın, Samsun, Kocaeli gibi illerle ilgili karar alınacağı belirtiliyor.

CHP'DE ESKİŞEHİR KRİZİ

PM toplantısı öncesinde, CHP'de Eskişehir krizi yaşandığı öğrenildi. Mevcut başkan Yılmaz Büyükerşen'in yeniden adaylık başvurusu yaptığı CHP içinde, 86 yaşında olan Büyükerşen'in artık aday yapılmaması gerektiğini savunanlar bulunuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de 'Kırgınlığa yol açmadan' Büyükerşen'i adaylıktan vazgeçirmeye çalıştığı ifade ediliyor. Özel'in geçtiğimiz günlerde Büyükerşen'le görüşerek fikir alışverişinde bulunduğu, adaylığı konusundaki düşüncelerini aldığı belirtiliyor.

CHP'de parti yönetiminin büyük bölümünün Eskişehir'de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç veya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un büyükşehir adaylığından yana oldukları kaydediliyor. CHP içinde ayrıca Büyükerşen'in aday yapılmaması durumunda Eskişehir'de seçimin kaybedilmesi riski bulunduğunu düşünenler de bulunuyor. Parti içinde Eskişehir konusunda ortak görüş oluşmadığı için aday açıklanmasının sona bırakılabileceği ifade ediliyor.

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