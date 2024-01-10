Erdoğan ve Bahçeli, TBMM'den Can Atalay kararını okutmalarını istedi

TBMM Genel Kurulu, yeni yıl nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 16 Ocak Salı günü yeniden başlayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM Başkanlığı'ndan, "Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yargı kararının okutulmasını istediği" ifade ediliyor.

AYM'nin kararına uyulmamasına karar veren Yargıtay Atalay'ın tahliyesi talebini yeniden geri çevirerek milletvekilliğinin düşürülmesi için TBMM'ye yeniden yazı göndermişti.

Dairenin kararı sonrasında Bahçeli, "Yargıtay'ın şerefli hakimlerini yürekten kutluyoruz" ifadelerini kullanırken Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum da "AYM malul olmuş bir yapıdır" başlıklı bir yazı kaleme almıştı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun kulis haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM Başkanlığı'ndan, "Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yargı kararının okutulmasını istediği" ifade ediliyor.

Ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha önce de kararın okutulması yönündeki görüşler karşısında yargı sürecinin tamamlanmasını beklemekten yana tavır almıştı.