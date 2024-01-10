Burdur'da ev yangını: 1 ölü
Burdur'un Bucak ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 08:50, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 08:50
Kızılseki köyünde taş yapılı müstakil bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Ayşe Aldemir'in cansız bedenine ulaşıldı.
Yaşlı kadının cenazesi morga kaldırıldı.