Diyarbakır'da minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 09:05, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 11:04
Mehmet K. yönetimindeki 21 EN 834 plakalı minibüs, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir markete girdi.
Kazada, marketin önünde ve içerisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.