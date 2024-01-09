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Kamu işçisi seyyanen zam istiyor!

Kamu işçisi seyyanen zam talep ediyor. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı, memurlara yapılan 8 bin liralık seyyanen zammın kamu işçisine de verilmesini istedi. Aslan, en düşük kamu işçisi maaşının 18 bin lirada kaldığını ve bu durumun "iş barışını" zedelediğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 09:51, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 09:55
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Kamu işçisi seyyanen zam istiyor!

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan Memurlar Net'e Açıklamalarda Bulundu

Kamu işçileri, emekli memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam istiyor.

Memurlara yapılan 8 bin liralık seyyanen zam sonrası kamu işçilerinden açıklama geldi. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, memurlara yapılan 8 bin liralık seyyanen zammın kamu işçisine de verilmesini istedi.

Aslan; Büyüyen Türkiye'den işçiye düşen payın 18 Bin, Memura düşen payın da 32 bin olduğunu görüyoruz. Aynı iş yerinde görev yaptıkları halde sırf biri işçi diye düşük, diğeri memur diye yüksek alıyorsa orada iş huzuru olmaz, bu durumun ortadan kaldırılması açısından seyyanen 8 bin liralık zammın verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Eğer ki memuru ile işçisi ile ülkenin büyümesine katkı sunuluyorsa bu katkının ortakları arasına ayırım konulmamalıdır. Bugün Memurlarımız en düşük 32 Bin TL ile geçinemeyecek durumdayken işçiye sen 18 bin liraya geçin diyemezsiniz dedi.

Aslan; Enfasyonun, kira artışlarının, mutfak giderlerinin her geçen gün yükselmesine de değindi;

Asgari ücret yapıldı, yapıldığı günün gecesinde marketler etiketleri yükseltti, Memur daha maaşlarını almadan piyasa kan emici vampirler gibi artan ücret artışlarıyla aynı oranda etiketleri yükseltti. Bu duruma baktığımızda kesilen cezaların caydırıcı olmadığını, bu tarz hareketler içinde olan marketlerin on gün bir ay kapısına kilit vurulmasıyla bu çirkin tavrın önüne geçilecektir.

Sendika Genel Başkanı, bazı sendikaların maaşlardaki iyileştirmeler için grev kararı almasını da değerlendirdi, "Grev Sözün bittiği yerde Başlar. Burada henüz söz bitmedi. İletişim kanalları çalışıyor iletişim kanalları kapalı olsa dersiniz başka çare kalmadı eylem yaparım grev kararı alalım dersiniz." dedi.

Aslan, düşük aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de zam yapılması gerektiğini vurguladı.

Emeklisine bakan bir sosyal devlet olmak zorunda yani bu anlamda da memurlara verilen yüzde 50'lik bir zammın işçi emeklilerine bağ-kur emeklilerine de verilmesi ödemlidir. Hatta memurlara verilen 8 bin liralık yardımın işçi ve memur emeklilerine de yansıtılması gerektiğini düşünüyorum.

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