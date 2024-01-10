2024-YÖKDİL/1 başvuruları alımaya başlandı

2024-YÖKDİL/1 Başvurularının Alınması

2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1), 25 Şubat 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 10-17 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 10 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YÖKDİL/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri

Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri