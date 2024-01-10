Saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 10:13, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 10:27
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadesi kullanıldı.