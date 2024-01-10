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Adana'da FETÖ sanığı 2 eski öğretmene 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Adana'da FETÖ'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 2 eski öğretmen, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 10:16, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 10:15
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Adana'da FETÖ sanığı 2 eski öğretmene 6 yıl 3'er ay hapis cezası

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar R.Y. ve F.D. ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu belirtti.

Savcı ayrıca sanıkların FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda tayine tabi öğretmen olarak çalıştıklarını ve haklarında teşhise dayalı tanık beyanlarının bulunduğunu aktararak, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık R.Y, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock kullanmadım. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanık F.D. de suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların, mevcut hallerinin devamına karar verdi.

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