Kırşehir'de soba gazından zehirlenen kişi öldü, karısı hastaneye kaldırıldı

Bakan Yumaklı: Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değil
Bakan Yumaklı: Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değil
Türkiye'nin ilk güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu Ankara'da açılacak
Türkiye'nin ilk güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu Ankara'da açılacak
Bakan Şimşek: Kripto varlıklar için kapsayıcı tanım yapıldı
Bakan Şimşek: Kripto varlıklar için kapsayıcı tanım yapıldı
Kasımda işsizlik yüzde 9'a yükseldi
Kasımda işsizlik yüzde 9'a yükseldi
Aile Bakanlığından 2 bin 392 engelli ataması
Aile Bakanlığından 2 bin 392 engelli ataması
2024-YÖKDİL/1 başvuruları alımaya başlandı
2024-YÖKDİL/1 başvuruları alımaya başlandı
TCMB Başkanı Erkan, uluslararası yatırımcılarla buluşacak
TCMB Başkanı Erkan, uluslararası yatırımcılarla buluşacak
FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
Emekli maaşına büyüme farkı
Emekli maaşına büyüme farkı
CHP'de Eskişehir krizi, Özgür Özel, Büyükerşen'i vazgeçirmeye çalışıyor
CHP'de Eskişehir krizi, Özgür Özel, Büyükerşen'i vazgeçirmeye çalışıyor
Cumhur İttifakı'nda Meclis üyeliği mesaisi!
Cumhur İttifakı'nda Meclis üyeliği mesaisi!
Fiyat listesini takan yok
Fiyat listesini takan yok
Bakan Şimşek'ten valilere tasarruf çağrısı
Bakan Şimşek'ten valilere tasarruf çağrısı
Togg'un yeni modeli CES 2024'te dünya sahnesinde
Togg'un yeni modeli CES 2024'te dünya sahnesinde
HSK Üyeliği başvuruları başladı
HSK Üyeliği başvuruları başladı
Üç ilde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Üç ilde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
'Dilan Polat yılbaşını ailesi ile geçirdi' iddiası yalanlandı
'Dilan Polat yılbaşını ailesi ile geçirdi' iddiası yalanlandı
Özel okullarda zam tartışması
Özel okullarda zam tartışması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin 'toplantı çağrısı'na yanıt
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin 'toplantı çağrısı'na yanıt
Fatih Camii saldırganı tutuklandı
Fatih Camii saldırganı tutuklandı
Havai fişek fabrikasında 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar
Havai fişek fabrikasında 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar
Halkbank hakkında ABD'de açılan dava düştü
Halkbank hakkında ABD'de açılan dava düştü
Ali Yalçın: Bu maaşla nefes alınmaz!
Ali Yalçın: Bu maaşla nefes alınmaz!
Memur zammı seyyanen ödemelere nasıl yansıyacak?
Memur zammı seyyanen ödemelere nasıl yansıyacak?
MEB, 'Temel Eğitimde İyi Örnekler' dijital platformu hazırladı
MEB, 'Temel Eğitimde İyi Örnekler' dijital platformu hazırladı
Marmaray ve metrobüs zamları belli oldu
Marmaray ve metrobüs zamları belli oldu
Bakan Koca'dan Fatih Camii'ndeki saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Fatih Camii'ndeki saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama
Meteoroloji saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor
KYK yurdundaki asansör faciasına istenen ceza belli oldu
KYK yurdundaki asansör faciasına istenen ceza belli oldu
Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü
Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kırşehir'de soba gazından zehirlenen kişi öldü, karısı hastaneye kaldırıldı

Kırşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 10:47, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 10:48
Yazdır
Kırşehir'de soba gazından zehirlenen kişi öldü, karısı hastaneye kaldırıldı

Akçakent ilçesine bağlı Mahsenli köyünde M.D. (70) ve karısı N.D'den (68) haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekibi, M.D'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.

N.D. ise ambulansla kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber