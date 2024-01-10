Kırşehir'de soba gazından zehirlenen kişi öldü, karısı hastaneye kaldırıldı
Kırşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 10:47, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 10:48
Akçakent ilçesine bağlı Mahsenli köyünde M.D. (70) ve karısı N.D'den (68) haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekibi, M.D'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.
N.D. ise ambulansla kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.