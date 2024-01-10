Bakan Yumaklı: Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değil
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapay et tartışmalarına ilişkin, "Yapay et kesinlikle gündemimizde yok. Yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil" dedi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 11:39, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 11:53
Bakan Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Yumaklı konuşmasında gıdada yapay et polemiğine de değindi.
YAPAY ETE İZİN VERİLMEYECEK
Bakan Yumaklı "Gıdada yapay ete izin verilmeyecek" ifadesini kullandı.
Yumaklı açıklamalarına şöyle devam etti:
Son birkaç ayda tarım alanında yaptığımız devrim niteliğinde değişikliklerin yanında, gıda konusunda da reform denilebilecek düzenlemeler yaptık. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız.