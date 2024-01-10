Bakan Yumaklı: Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değil

Bakan Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Yumaklı konuşmasında gıdada yapay et polemiğine de değindi.

YAPAY ETE İZİN VERİLMEYECEK

Bakan Yumaklı "Gıdada yapay ete izin verilmeyecek" ifadesini kullandı.

Yumaklı açıklamalarına şöyle devam etti:

Son birkaç ayda tarım alanında yaptığımız devrim niteliğinde değişikliklerin yanında, gıda konusunda da reform denilebilecek düzenlemeler yaptık. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız.