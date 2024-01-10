'Barış İçin Küçük Bir Şey Yap' etkinliği ile Gazze'de barış mesajı verilecek

Üniversite tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Ruhi Konak tarafından tasarlanan Barış İçin Küçük Bir Şey Yap - Hibrit İyi Niyet Performans Bienali, uluslararası alanda 180 gönüllü koordinatörün desteğiyle duyuruya çıktı.

Barış İçin Küçük Bir Şey Yap Hibrit İyi Niyet Performans Bienali, öncelikle zulme dikkat çekerek barışa ilişkin iyi niyet oluşturmak maksadı ile tasarlanmıştır. Proje ile uluslararası katılımcılar arasında iyi niyet diyaloğu oluşturulması ve bu diyalog vasıtasıyla barışın tesisi için toplu bir çağrı yapılması amaçlanmaktadır.

Bu projenin temel dayanağı ve çıkış noktası ve ulaşmak istediği kitle insandır. Bu bağlamda yaşı, eğitim düzeyi, mesleği ve ekonomik durumu ne olursa olsun toplumun bütün bireyleri, ahlaki ve hukuki sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla, bu etkinliğe çağrılıdır.

Projenin, barış ile ilgili iyi niyet oluşturmak; aynı fikirde olan insanların etkileşimini sağlamak dışında bir amacı yoktur.

Proje, bütünlüğü bakımından performans niteliğindedir. Performansa konu edilecek eserler için sanat alanı ve malzeme türüne ilişkin sınırlama yoktur. Her türlü katkı performans olarak değerlendirilecektir. Plastik sanatlar, görsel sanatlar, edebiyat, müzik, sahne sanatları, işitsel sanatlar, dijital sanat, el sanatları, mimarlık, tasarım vd. sanat alanları ile ilgili eserler, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sanat galerileri, internet sitesi, diğer internet ortamları, sosyal medya vd. alanlarda sergilenmek, izlenmek ve dinlenmek üzere tasnif edilecek ve yayınlanacaktır.

Bienal kapsamında sergilerin yanı sıra bir kongre, bir konser ve uygulamalı sanat çalıştayı da tasarlanmıştır.

2024 yılı uygulaması Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür ve Sanat Topluluğu, Sanatçı Çalışıyor, Sessizler Tekkesi, Gelenek Atölyesi sanat platformlarının iş birliğinde gerçekleştirilmektedir.

Eserler A5 ebadından büyük, 3 dakikadan uzun olmamak şartıyla tasarlanmalıdır. Üç boyutlu eserler A5 ölçülerine göre form kazanabilir. Belirtilen ölçüleri dikkate almak koşuluyla katılımcılar, resim, heykel, minyatür, seramik, kolaj, afiş, çini, tezhip, ebru, baskı resim, animasyon, exlibris, illüstrasyon, origami, kat'ı, tekstil vb. eserler yapabilir; şarkı, türkü söyleyip, şiir veya metin okuyup, enstrüman çalarak videosunu çekebilir; halı, kilim, kumaş vb. dokuyabilir; örgü örebilir, şiir, hat, kaligrafi yazabilir; çizim veya tasarım yapabilir, film çekebilirler sanatın herhangi bir türü ve herhangi bir malzeme ile eser üretebilir.

Bienale gönderilen eserler, projeye bağışlanmış kabul edilecektir; iadesi yapılmayacaktır. Uygun koşullarda saklanacak veya açık artırma ile ya da doğrudan satışı gerçekleştirilecektir. Söz konusu yöntemlerle elde edilecek gelirler ile barış konusunda yardım faaliyetleri yürütülecek veya gelecekte planlanan barış ile ilgili diğer proje giderleri bu gelirlerden karşılanacaktır. Etkinliğe eser gönderen her katılımcı, eseri ile ilgili her türlü basın, yayın, telif ve kullanım hakkının etkinlik kurullarına devrini kabul etmiş sayılacaktır.

Eser gönderimlerinde, katılımcılar eserlerinin üzerine isim ve soy isimlerini yazmalıdır. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi web sitesinde yayınlanan veya koordinatörden talep edebilen ya da mail ( [email protected] ) yoluyla istenebilen Özgeçmiş-Eser Tanıtım-Bağış-Yayın İzin Formu, katılımcılar tarafından, doldurarak imzalanmalı ve çıktısı alınarak eserle birlikte zarfın içine yerleştirilmelidir. Zarfın üzerine isim, soy isim ve adres bilgilerinin yanı sıra 'Barış İçin Küçük Bir Şey Yap' ibaresi yazılarak, aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

