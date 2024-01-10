Konya'da apartmanın çatısından düşen kişi yaşamını yitirdi
Seydişehir'de 3 katlı apartmanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 11:52, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 11:53
Mustafa Uslu (63) Hacıseyitali Mahallesi'ndeki 3 katlı evin çatısında bulunan güneş enerjisinin antifrizini değiştirmek isterken dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Uslu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uslu, müdahaleye karşın kurtarılamadı.