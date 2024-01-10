Meral Akşener: CHP'ye yancılık için mi parti kurduk?

Bakan Yumaklı: Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değil
Bakan Yumaklı: Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değil
Türkiye'nin ilk güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu Ankara'da açılacak
Türkiye'nin ilk güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu Ankara'da açılacak
Bakan Şimşek: Kripto varlıklar için kapsayıcı tanım yapıldı
Bakan Şimşek: Kripto varlıklar için kapsayıcı tanım yapıldı
Kasımda işsizlik yüzde 9'a yükseldi
Kasımda işsizlik yüzde 9'a yükseldi
Aile Bakanlığından 2 bin 392 engelli ataması
Aile Bakanlığından 2 bin 392 engelli ataması
2024-YÖKDİL/1 başvuruları alımaya başlandı
2024-YÖKDİL/1 başvuruları alımaya başlandı
TCMB Başkanı Erkan, uluslararası yatırımcılarla buluşacak
TCMB Başkanı Erkan, uluslararası yatırımcılarla buluşacak
FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
Emekli maaşına büyüme farkı
Emekli maaşına büyüme farkı
CHP'de Eskişehir krizi, Özgür Özel, Büyükerşen'i vazgeçirmeye çalışıyor
CHP'de Eskişehir krizi, Özgür Özel, Büyükerşen'i vazgeçirmeye çalışıyor
Cumhur İttifakı'nda Meclis üyeliği mesaisi!
Cumhur İttifakı'nda Meclis üyeliği mesaisi!
Fiyat listesini takan yok
Fiyat listesini takan yok
Bakan Şimşek'ten valilere tasarruf çağrısı
Bakan Şimşek'ten valilere tasarruf çağrısı
Togg'un yeni modeli CES 2024'te dünya sahnesinde
Togg'un yeni modeli CES 2024'te dünya sahnesinde
HSK Üyeliği başvuruları başladı
HSK Üyeliği başvuruları başladı
Üç ilde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Üç ilde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
'Dilan Polat yılbaşını ailesi ile geçirdi' iddiası yalanlandı
'Dilan Polat yılbaşını ailesi ile geçirdi' iddiası yalanlandı
Özel okullarda zam tartışması
Özel okullarda zam tartışması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin 'toplantı çağrısı'na yanıt
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin 'toplantı çağrısı'na yanıt
Fatih Camii saldırganı tutuklandı
Fatih Camii saldırganı tutuklandı
Havai fişek fabrikasında 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar
Havai fişek fabrikasında 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar
Halkbank hakkında ABD'de açılan dava düştü
Halkbank hakkında ABD'de açılan dava düştü
Ali Yalçın: Bu maaşla nefes alınmaz!
Ali Yalçın: Bu maaşla nefes alınmaz!
Memur zammı seyyanen ödemelere nasıl yansıyacak?
Memur zammı seyyanen ödemelere nasıl yansıyacak?
MEB, 'Temel Eğitimde İyi Örnekler' dijital platformu hazırladı
MEB, 'Temel Eğitimde İyi Örnekler' dijital platformu hazırladı
Marmaray ve metrobüs zamları belli oldu
Marmaray ve metrobüs zamları belli oldu
Bakan Koca'dan Fatih Camii'ndeki saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Fatih Camii'ndeki saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama
Meteoroloji saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor
KYK yurdundaki asansör faciasına istenen ceza belli oldu
KYK yurdundaki asansör faciasına istenen ceza belli oldu
Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü
Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü
Ana sayfaHaberler Siyasi

Meral Akşener: CHP'ye yancılık için mi parti kurduk?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 12:28, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 12:28
Yazdır
Meral Akşener: CHP'ye yancılık için mi parti kurduk?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Teşkilat Buluşması"na katıldı.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, "pek çok tehdide ve haksızlığa" rağmen partilerinin 6. yılını doldurduğunu kaydetti.

Yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarma kararı aldıklarını hatırlatan Akşener, "Biz ayrı girersek şu şehri kaybettirirmişiz, şurayı AK Parti alırmış, Cumhur İttifakı alırmış.' Biz AK Parti'nin karsısında CHP ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmelerinin ardından muhalefette suçlu arayışına girişildiğini aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"Bu sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dayattığı bir sistem. Bütün siyasi partilerin oy oranı daha büyük bir siyasi partinin yanında, yamacında köşesinde yer tutmasını sağlamak, bir iktidar mücadelesini vermek. 2018'den bugüne kadar sistemin mecburiyetlerine uyduk. Değişen bir şey oldu mu? Olmadı. 2023'te sistemi değiştirdik mi? Hayır. Kabul kardeşim suç benim. Herkes birbirine suç atmaya çalışıyor. Suç benim de ne değişiyor?"

Hükümete, tüm devlet okullarında ücretsiz sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmesini önerdiklerini ancak bunun kabul görmediğini kaydeden Akşener, yerel seçimlerde kazanacakları belediyeler aracılığıyla, devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz yemek vereceklerini söyledi.

Devlet yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin de şartlarını iyileştireceklerini vurgulayan Akşener, "O çocuklara yurt yapacaksınız, yurtları tertemiz tutacaksınız. Gençlerin okuması için yaptığınız yurtlar diğerlerine örnek olacak, belki devleti yönetenler sizden örnek alacak. O yurtlar öğrenciler için bedava olacak. Biz bundan sonra yapacağımız işleri konuşacağız. Rakipleriniz de kendiniz olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Akşener, konuşmasının ardından partilerinin Manisa Büyükşehir Adayı Gürhan Özcan'ı kürsüye çağırdı.

Akşener, daha sonra Soma Belediye Başkan adayı Fatih Arslan, Saruhanlı Belediye Başkan adayı Hüseyin Abacı, Yunusemre Belediye Başkan adayı Tufan Akan, Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ahmet Karadağ, Turgutlu Belediye Başkan adayı Ahmet Orhan, Ahmetli Belediye Başkan adayı Abdullah Aktuna ile poz verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber